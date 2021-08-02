İhracatta Cumhuriyet tarihi rekoru geldi

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı. İhracat, temmuzda geçtiğimiz yılın aynı ayına göre, yüzde 10,2 artışla, 16 milyar 413 milyon dolar oldu. Bu tutar, bugüne kadar gerçekleştirilen en yüksek temmuz ayı ihracatı olarak kayıtlara geçti.

CUMHURİYET TARİHİ REKORU KIRILDI

Yılın ilk 7 ayında ihracat, yüzde 35 artışla 121 milyar 358 milyon dolara yükseldi. Son 12 aylık ihracatta ise Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı.

"İLK DEFA 200 MİLYAR DOLARI GEÇMİŞ BULUNUYORUZ"

Ticaret Bakanı Muş, "Son 12 aylık ihracatımız da 201,5 milyar dolara yükselerek yeni bir Cumhuriyet tarihi rekoruna imza atmıştır. İlk defa 200 milyar doları geçmiş bulunuyoruz" dedi.