İhracatta değer endeksi azaldı, miktar endeksi arttı

İhracat birim değer endeksi Haziran'da yıllık bazda yüzde 2.8 azalırken, aynı dönemde ihracat miktar endeksi yüzde 18.5 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, ihracat birim değer endeksi yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 4.3 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7.4, yakıtlarda yüzde 42.4 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 2.6 azaldı.

TÜİK verilerine göre, ihracat birim değer endeksi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 3.1 azaldı.Buna karşılık, ihracat miktar endeksi Haziran'da yıllık bazda yüzde 18.5 arttı. Bu dönemde endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 32.9, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 18.1 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 17.9 artarken, yakıtlarda yüzde 35.9 azaldı. İhracat miktar endeksi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 23.8 azaldı.İthalat birim değer endeksi de Haziran'da yıllık bazda yüzde 9.0 azaldı. Aynı dönemde endeks, gıda, içecek ve tütünde yüzde 3.6 artarken, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 13.2, yakıtlarda yüzde 37.5 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 5.3 azaldı.İthalat birim değer endeksi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 11.2 azaldı.İthalat miktar endeksi de aynı dönemde yüzde 22.1 arttı. Endeks yıllık bazda gıda, içecek ve tütünde yüzde 35, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 20.8 ve imalat sanayinde (gıda, içecek, tütün hariç) yüzde 18 artarken, yakıtlarda yüzde 15.8 azaldı. İthalat miktar endeksi yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 6.6 azaldı.

İhracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanan ve 2019 yılı Haziran ayında 102.9 olarak elde edilmiş olan dış ticaret haddi, 7 puan artarak, 2020 yılı Haziran ayında 109.9 oldu. Dış ticaret haddi, yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda 9.3 puan artarak 110.8'e yükseldi. (Grafik - Tablo)