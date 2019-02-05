Son Dakika Haberleri: İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" Yapıldı

İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı" Yapıldı

1 saat önce

Gaziantep Ticaret Odasınca (GTO) "İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı"na ev sahipliği yapıldı.

İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı
Gaziantep Ticaret Odasınca (GTO) "İhracatta Devlet Destekleri Bilgilendirme Toplantısı"na ev sahipliği yapıldı.

Odadan yapılan yazılı açıklamaya göre, Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen toplantıda konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep'in ihracattaki başarısının tesadüf olmadığını belirtti.

Gaziantepli'nin dünyanın dört bir yanına ürün sattığını kaydeden Yıldırım, "2000 yılında Gaziantep'in ihracatı 420 milyon dolardı. Bugün neredeyse 16 katı bir ihracata ulaştık. 2000 yılında yıllık yaptığı ihracattan daha fazlasını şimdi bir ayda gerçekleştiriyor. Dün açıklandı, Ocak ayında 586 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. Bu başarı tesadüf değil elbette. Bu başarı çalışmanın, özverinin, girişimcilik kültürüyle yoğrulmanın bir sonucu."

Yıldırım, katma değer üretmenin önemine değindi.

Hedeflerinin 2023 yılında en fazla ihracat yapan ilk dört kent arasına girmek olduğunu belirten Yıldırım, oda olarak da üyelerinin ihracat konusundaki bilgi ve danışmanlık ihtiyaçlarına yanıt vermeye çalıştıklarını kaydetti.

Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Sıddık Kaya ise Gaziantep'in örnek bir kent olduğunu anlattı.

Ticaret Bakanlığı uzmanları, ihracatçılara verilen destekler ve teşviklerle ilgili sunum gerçekleştirdi, katılımcıların sorularını yanıtladı.

Toplantıya, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, Meclis Başkan Yardımcısı Mithat Tümer ve GTO Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Kavsara da katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 06:05 Kaynak: AA

Gaziantep, Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Gaziantep Ticaret Odası, Ekonomi
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