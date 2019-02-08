"İhracatta Devlet Destekleri" programı kapsamında sanayiciler bir araya geldi

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Gençlik ve Spor Bakanlığı 3 Bin 243 Kişiyi İşe Alacak

Rus Kadını Beslediği Domuzlar Öldürüp Yedi

Erdoğan'dan Sebze-Meyve Fiyatlarını Eleştirenlere Yanıt: Düşünün Bir Mermi Ne Kadar