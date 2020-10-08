İhracatta dijital faaliyete destek - Son Dakika

İhracatta dijital faaliyete destek

08.10.2020 10:23
İhracatta dijital faaliyete destek, System.String[]

Torbalı Ticaret Odası, ilçenin ihracatına ivme kazandırmak için alanında dünyanın en büyük dijital e-ticaret portalı olan TradeAtlas ile iş birliği anlaşması imzaladı.

Torbalı Ticaret Odası, ilçenin ihracatına ivme kazandırmak için alanında dünyanın en büyük dijital e-ticaret portalı olan TradeAtlas ile iş birliği anlaşması imzaladı. TTO Başkanı Abdulvahap Olgun, "Yüz yüze görüşmeler azalıp fuarlar iptal olunca üyemize online hizmet verecek önemli bir işbirliğine imza attık" dedi.

Torbalı Ticaret Odası (TTO) TradeAtlas.com ile protokol imzaladı. Protokol sonrası açıklama yapan Torbalı Ticaret Odası Başkanı Abdulvahap Olgun; "Üyelerimizin ihracatına destek olabilmek adına çalışmalarımız tüm hızıyla devam etmektedir. İhracat Destek Ofisimiz, özellikle ihracat yapmak isteyen üyelerimiz için bir yol haritası oluşturup, uygulamalarını adım adım yönlendirmektedir. Bu noktada potansiyel müşterilere ulaşmak adına yapmış olduğumuz bu anlaşma ile üyelerimiz TradeAtlas.com web sitesine üye olurken ek yüzde 10 indirim fırsatından yararlanabilirler" dedi.

Tüm dünyadan ithalatçılara ulaşım imkanı

TradeAtlas.com e-ticaret platformu üzerinden 230 ülkedeki 15 milyon ithalatçı ve 12 milyon ihracatçı firmanın bilgilerine ve ticari sevkıyatlarına, 1 milyardan fazla konşimento belgesine ve gümrük beyannamesine tek bir tıkla erişim mümkündür. Tradeatlas.com, dünya ticaretinin yüzde 70'ini kapsayan bu özelliği ile uluslararası alanda en fazla veriye sahip online veri tabanıdır. İhracatta istihbaratın öneminin altını çizen Olgun, "TradeAtlas, ile firmaların ne kadarlık ve hangi ihracatçı firmadan ithalat yaptığı, ürünün miktarını, değerini, ithalatın hangi tarihte ve ülkeden gerçekleştirdiği gibi en kritik pazar bilgilerini sağlamaktadır. Bu tip bilgileri özellikle Almanya gibi ülkeler ciddi anlamda kullanıp masa başında potansiyel müşterilerini tespit edip, satın alma eğilimlerini analiz etmektedir. Dış ticarette, üyelerimiz de bu araştırmaları yaptıktan sonra müşterilerle masaya otururken kendilerini daha hazır hissedecekler ve görüşmeyi kendi istekleri doğrultusunda yönlendirebileceklerdir" şeklinde konuştu.

İhracatta dijital faaliyetler revaçta

Pandemi döneminde Bakanlığın bu konu ile alakalı desteklerini ele alan Olgun, "Özellikle fuarların ertelenmesi ve müşterilerle yüz yüze görüşmelerin aksadığı bu salgın döneminde, ortaya sanal fuarlar çıktı ve masa başı pazar araştırmaları ile potansiyel müşteri tespiti daha da önem kazandı. Artık müşteriler ile buluşmalar dahi online bir ortamda gerçekleşmektedir. Bu değişikliklere ayak uydurabilmemiz adına Ticaret Bakanlığı'mızın destekleri oldukça yerinde oldu. TradeAtlas üyelik bedelinin yüzde 80' i ihracat odaklı dijital faaliyetler desteğiyle T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından üyelik sonrası geri ödenmektedir. Destekler sonrası üyelerimize özel ek yüzde 10 indirim fırsatı ile oldukça cazip bedele böylesine değerli bilgilere ulaşabilme imkanı sunmak bizi gururlandırmaktadır." dedi. Üyelerimizin ihracatına katkı sağlamak adına Olgun; "Demir-çelik sanayi, gıda ve meşrubat, makine ve aksamlar, tarım hayvancılık ve su ürünleri, ağaç ve orman ürünleri (mobilya) gibi ihracat sektörlerimizde, ülkemiz ve dünya sıralamasında Torbalı'nın hak ettiği yeri alması için üyelerimizi Odamız ve TradeAtlas'ın yaptığı işbirliği anlaşmasının sunduğu imkanlardan faydalanmaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu. - İZMİR

İhracatta dijital faaliyete destek

Protokol, İhracat, Ticaret, Torbalı, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracatta dijital faaliyete destek - Son Dakika Ekonomi

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