İhracatta Eylül ayı rekoru kırıldı - Son Dakika

İhracatta Eylül ayı rekoru kırıldı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eylül ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, Ağustos ayına göre ise yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıklayarak "Eylül ayında rekor ihracatı gerçekleştiren tüm ihracat ailemizi tebrik ediyorum" dedi.

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Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eylül ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, Ağustos ayına göre ise yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıklayarak "Eylül ayında rekor ihracatı gerçekleştiren tüm ihracat ailemizi tebrik ediyorum" dedi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda Eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı.

Eylül ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, Ağustos ayına göre ise yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Pekcan, "Eylül ayında rekor ihracatı gerçekleştiren tüm ihracat ailemizi tebrik ediyorum" dedi.

İkinci çeyreğe göre üçüncü çeyrekteki ihracat artışının yüzde 34,5 olduğunu belirten Pekcan, "Bu rakamlar ihracatımızda pandemi etkisinden toparlanmanın ve normalleşme sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiğini teyit eden rakamlardır. Ekonomimizin V-tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmaktadır." diye konuştu.

Bakan Pekcan, altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranının eylül ayında yüzde 90,9 seviyesine ulaştığını, ilk 9 aylık dönemde yüzde 84,4 gibi oldukça yüksek seviyelerde seyrettiğini söyledi.

"Yeni ekonomi programımızın icrasında ihracata ve ihracatçılara çok önemli rol ve sorumluluk düşüyor"

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) yönelik konuşan Pekcan, "YEP'te de vurgulandığı üzere, yeni dengelenme, yeni normal ve yeni ekonomi temaları ile yolumuza etkinlikle, iş dünyamızla birlikte planlı ve kararlı biçimde devam edeceğiz. Küresel ekonomi teması içinde dijital dönüşüm, e-hizmetler ve e-ticaret gibi faktörler ön plana çıkmakta. Yeni ekonomi temamız ise yenilikçi, yüksek katma değerli ve ihracata dayalı bir büyüme ve kalkınma vizyonu ortaya koymakta. Yeni ekonomi programımızın icrasında ihracata ve ihracatçılara çok önemli rol ve sorumluluk düşüyor. Biz de tüm desteklerimizle, ihracatçımızın, iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"İhracatın ithalatı karşılama oranı altın hariç değerlendirildiğinde yüzde 84,4"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin dış ticaretine ilişkin verilerin altın hariç değerlendirildiğinde ortaya çıkan rakamlara değinerek şu bilgileri paylaştı:

"Bu çerçevede biz de dış ticaretimizi altın hariç değerlendirdiğimizde eylül ihracat artışımızın yüzde 4,8 yerine yüzde 5,9 olduğunu görüyoruz. Eylül ithalat artışımızın altın hariç tutulduğunda yüzde 9,1 seviyesinde kaldığını görüyoruz. Yılın 9 ayına baktığımızda altın hariç ithalatımızın yüzde 6,3 azaldığını görüyoruz. Aslında bir sermaye ve yatırım aracı olarak ülkemize giren altının ithalat rakamlarımıza yansımasının sadece eylül ayı için 3,4 milyar dolar.

Ocak-eylül döneminde toplam ithalatımızda altının payı 18,5 milyar dolar olmaktadır. Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranı eylülde yüzde 90,9 seviyesine ulaştı. İlk 9 aylık dönemde yüzde 84,4 gibi oldukça yüksek seviyelerde seyretmektedir."

"Otomotiv ihracatı pandemi döneminde ilk kez arttı"

Salgından en çok etkilenen sektörlerden otomotive değinen Pekcan, "Otomotiv sektörü pandemi döneminde ilk defa bu ay geçen yılın aynı dönemine göre başa başı yakaladı hatta ufak da bir artış gösterdi. Yüzde 0,5 artışla 2 milyar 200 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ancak ağustosa göre yüzde 83'lük bir artışa tekabül ediyor." dedi.

Hazır giyimde yüzde 15 artışla 1,6 milyar dolar, tekstilde yüzde 12,8 yükselişle 1,1 milyar dolarlık ihracat yapıldığını vurgulayan Pekcan, kimyada yüzde 19,4 artışla 1,1 dolar, makine sektöründe yüzde 4,8 yükselişle 2,1 milyar dolara ulaştıklarından bahsetti.

Pekcan, eylülde AB ülkelerine bakıldığında Fransa'da yüzde 12,8, Almanya'da yüzde 10,6, İngiltere'de yüzde 3,2, İspanya'da yüzde 2,3'lük ihracat artışı söz konusu olduğunu kaydederek, İtalya'da yüzde 7,2, Hollanda'da ise yüzde 5,9 düşüş görüldüğünü söyledi.

En yüksek ihracat artışı yüzde 51 ile Güney Kore'ye

Pandemiden en çok etkilenen İspanya ve İtalya'nın Türkiye'nin ihracatından en çok düşüş yaşanan ülkeler arasında olduğunu anlatan Bakan Pekcan,, "İhracatımızı en çok artırdığımız ülkeler yüzde 40,9 ile Güney Kore, yüzde 32,3 ile Avustralya. Çin'e ihracatımızın yüzde 28,3, Rusya'ya ise yüzde 5,7 arttığını görüyoruz" dedi.

Bakan Pekcan, "16 milyar doları aşarak kırdığımız rekor; pandemi sürecinin etkilerini geride bırakma ve güçlü, katma değerli ve sürdürülebilir ihracat trendimizi yeniden tesis etmeye yönelik güzel ve olumlu bir işarettir" dedi. - İSTANBUL

İhracatta Eylül ayı rekoru kırıldı
İhracatta Eylül ayı rekoru kırıldı
İhracatta Eylül ayı rekoru kırıldı

Ruhsar Pekcan, Ağustos, İhracat, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2020 13:34 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İhracatta Eylül ayı rekoru kırıldı - Son Dakika Ekonomi

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