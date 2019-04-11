'İhracatta Fark Yaratanlar' ödüllerini aldı
13 dakika önce
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 'İhracatta Fark Yaratanlar' Ödül Töreni ile 5 farklı kategoride sektörün 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 1,7 milyar dolarlık ihracata katkı yapan 346 başarılı firmasını ödüllendirdi.
İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:04
Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 'İhracatta Fark Yaratanlar' Ödül Töreni ile 5 farklı kategoride sektörün 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 1,7 milyar dolarlık ihracata katkı yapan 346 başarılı firmasını ödüllendirdi.
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