Son Dakika Haberleri: 'İhracatta Fark Yaratanlar' ödüllerini aldı

'İhracatta Fark Yaratanlar' ödüllerini aldı

13 dakika önce

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 'İhracatta Fark Yaratanlar' Ödül Töreni ile 5 farklı kategoride sektörün 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 1,7 milyar dolarlık ihracata katkı yapan 346 başarılı firmasını ödüllendirdi.

'İhracatta Fark Yaratanlar' ödüllerini aldı, System.String[]
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB), 'İhracatta Fark Yaratanlar' Ödül Töreni ile 5 farklı kategoride sektörün 2018 yılı içerisinde gerçekleştirdiği 1,7 milyar dolarlık ihracata katkı yapan 346 başarılı firmasını ödüllendirdi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 11:04 
Ekonomi
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