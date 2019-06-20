Son Dakika Haberleri: İhracatta Hatay'ın gururu
Son Dakika Güncel Haber

İhracatta Hatay'ın gururu

1 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 'Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2018' araştırması sonuçlarını açıkladı.

İhracatta Hatay'ın gururu, System.String[]

Bu yıl 17'ncisi açıklanan araştırmaya göre ilk 1000'de yer alan şirketlerin toplam ihracatı 2017'ye göre 10,5 milyar dolar artışla 102,8 milyar dolara ulaşırken, toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 61,2'ye yükseldi.

HATAY'DAN 13 FİRMA LİSTEYE GİRDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasına göre, Hatay'dan 13 firma girdi ama 5 firma isminin açıklanmasını istemedi.

ATSO BAŞKANI ÇİNÇİN'DEN TEBRİK

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Hikmet Çinçin, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Meclis Bşk. Yardımcımız Sn. Doç. Dr. Necmettin Çalışkan şirketi Akyem ve Beyza Piliç A.Ş., Meclis Üyemiz Sn. Ali Kavak'ın şirketi Akaş Tarım Ürn. A.Ş ile Üyelerimiz Tekasya Tarım Ltd.Şti. ve İlsa Dış Tic. Ltd.Şti. Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'in açıkladığı 2018 yılı ilk 1000 ihracatçı şirket arasında yer aldı. Tebrik ediyoruz." dedi.

AKYEM ve BEYZA PİLİÇ İHRACATTA 257. SIRAYA YÜKSELDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2018" araştırması sonuçlarını göre Akyem ve Beyza Piliç A.Ş Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı arasında 461.sıradan 257.sıraya yükseldi.

Geçen haftada İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 322. sırada yer alan Akyem ve Beyza Piliç bu yıl açıklanan rakamlara göre 29 sıra yükselerek 293. büyük sanayi kuruluşu olmayı başarmıştı.

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:44 Kaynak: Bültenler
Hatay, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Terör örgütünün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı Galatasaray ile adı anılan Welbeck için resmi açıklama! Tecavüz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı Gezici Araştırma: İstanbul seçimi anketimizi kamuoyuna açıklamayacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.6.2019 15:27:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İhracatta Hatay'ın gururu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]