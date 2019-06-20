İhracatta Hatay'ın gururu

Bu yıl 17'ncisi açıklanan araştırmaya göre ilk 1000'de yer alan şirketlerin toplam ihracatı 2017'ye göre 10,5 milyar dolar artışla 102,8 milyar dolara ulaşırken, toplam ihracattan aldıkları pay ise yüzde 61,2'ye yükseldi.

HATAY'DAN 13 FİRMA LİSTEYE GİRDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) "Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı 2018" araştırmasına göre, Hatay'dan 13 firma girdi ama 5 firma isminin açıklanmasını istemedi.

ATSO BAŞKANI ÇİNÇİN'DEN TEBRİK

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (ATSO) Hikmet Çinçin, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Meclis Bşk. Yardımcımız Sn. Doç. Dr. Necmettin Çalışkan şirketi Akyem ve Beyza Piliç A.Ş., Meclis Üyemiz Sn. Ali Kavak'ın şirketi Akaş Tarım Ürn. A.Ş ile Üyelerimiz Tekasya Tarım Ltd.Şti. ve İlsa Dış Tic. Ltd.Şti. Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM)'in açıkladığı 2018 yılı ilk 1000 ihracatçı şirket arasında yer aldı. Tebrik ediyoruz." dedi.

AKYEM ve BEYZA PİLİÇ İHRACATTA 257. SIRAYA YÜKSELDİ

Türkiye İhracatçılar Meclisi(TİM) "Türkiye'nin İlk 1000 İhracatçısı 2018" araştırması sonuçlarını göre Akyem ve Beyza Piliç A.Ş Türkiye'nin İlk 1.000 İhracatçısı arasında 461.sıradan 257.sıraya yükseldi.

Geçen haftada İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasında 322. sırada yer alan Akyem ve Beyza Piliç bu yıl açıklanan rakamlara göre 29 sıra yükselerek 293. büyük sanayi kuruluşu olmayı başarmıştı.