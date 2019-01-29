"İhracatta İlk 10 İl Arasına Girmeyi Hedefliyoruz"

Toplantıya, KAYSO meclis üyeleri, meslek komitesi üyeleri, disiplin kurulu üyeleri ve yüksek istişare kurulu üyeleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya, 2018'in ikinci yarısından itibaren çok dalgalı bir yıl geçirdiklerini, bu sıkıntılı sürecin 2019 yılının ilk aylarında da devam edecek gibi göründüğünü belirterek, bu zor günlerden en kısa sürede çıkmayı hedeflediklerini söyledi.

Tüm çabalara rağmen bir takım sıkıntıların devam ettiğine dikkat çeken Özkaya, "Üretim proseslerindeki enerji fiyatları enflasyonla mücadeleyi biraz engelliyor. Enerji fiyatlarında bir düzenleme olmadığı sürece üretim maliyetlerindeki fiyat artışlarının önüne geçmek zor gibi görünüyor. Öte yandan banka teminat mektuplarına çoğu kez banka faizleri oranında rakamlar isteniyor. Örneğin firmalarımız Eximbank'tan yüzde 1,5 oranında kredi kullanırken, aracı banka teminatının 2,5 – 3 civarında olduğunu görüyoruz. Özellikle bu teminatsız kredi kullanma ile ilgili düzenlemeleri de en kısa sürede bekliyoruz" dedi.

Özellikle inşaat sektöründe bir pazar daralması olduğuna değinen Özkaya, "Bu sektörde faaliyet gösteren firmalara pozitif ayrımcılık gösterilir, bu firmalarımızın nihai ürün satışlarında taksitlerin 9'dan 12'ye çıkartılabilirse sektörde bir rahatla yaşanır. Bununla birlikte 51 ilde uygulanan 6 puanlık asgari ücret desteğine Kayseri'nin de dahil edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tüm bu konularda hükümetimizden firmalarımızı rahatlatacak yeni düzenlemeleri bekliyoruz" diye konuştu.

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Türkiye'nin önde gelen Vitrifiye üreticilerinden Turkuaz Seramik'in Turquality Marka Destek Programına dahil olduğunu belirterek, başarılarından dolayı Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya ve tüm Turkuaz ailesini kutlayıp, başarılı çalışmalarının devamını diledi.

Kayseri'de yaptığı çalışmalardan dolayı Türk Eximbank Kayseri Şube Müdürü Ali Can'a teşekkür eden Başkan Büyüksimitci, Eximbank'ın desteklerinin bir önceki yıla göre yüzde 102 arttığını belirterek, "Türk Eximbank'ın dünyadan kaynak getiren yedinci büyük banka olduğunu ve bugün itibariyle ihracat kredilerinin yüzde 49'unu kullandırdığını biliyoruz. 2018 yılı sonu itibariyle Türkiye ihracatının yüzde 26'sını finanse ederek KOBİ'lerimize 44 milyar dolar gibi çok ciddi bir destek sağladı. İhracattaki başarının en büyük mimarlarından birisi olduğunu düşünüyoruz. Bu finansal dalgalanmada ihracatçımızın yanında duran Eximbank'a bir kez daha teşekkür ediyoruz" dedi.

Kayseri'de ihracatı artırmak için KAYSO olarak bir takım çalışmalar yaptıklarını açıklayan Başkan Büyüksimitci,"Oda olarak 2019 yılı için 12 hedef ülke belirledik. Bu ülkelerle ilgili çeşitli tanıtım toplantıları, ticari heyet ziyaretleri, fuar organizasyonları ve hizmet transferleri gibi kapsamlı çalışmalar yürüteceğiz. Bunun yanı sıra hiç ihracat yapmamış firmalarımıza yönelik bir çalışma başlattık. İlk etapta 13 firmamızla ihracata yönelik çeşitli toplantılar ve eğitimler düzenleyerek, bu firmalarımızın en kısa sürede ihracata başlamalarına destek olacağız. Ayrıca ihracat yapan firmalarımızın bulundukları pazarlarda kalıcı olmaları ve yeni pazarlarda yer almalarını sağlayacak başka bir çalışma ile de şehrimizin ihracatını artını artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

İhracatta Türkiye'de ilk 10 il arasına girmeyi hedeflediklerini açıklayan Başkan Büyüksimitci, 2019 yılında Türkiye'nin ihracatını yüzde 11 artırırken, Kayseri'nin yüzde 19 oranında artırarak, 2018'i Serbest Bölge rakamları ile birlikte 2 milyar 265 milyon dolarla kapattığını belirterek, artış hızının bu oranda devam etmesi durumunda 2-3 yıl içinde hedeflerine ulaşacaklarını söyledi.

2018 yılının sekizinci ayından itibaren başlayan sıkıntılı süreci geride bıraktıklarını, piyasaların dengelenme süreci ile birlikte biraz daha oturduğunu ifade eden Başkan Büyüksimitci, kendilerinin de bu süreci atlatmak adına TOBB önderliğinde bir takım çalışmalar yürüttüklerini, bankalarla reel sektörü bir araya getirdiklerini, son olarak da TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda sorunları ve çözüm önerilerini Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere ilgili bakanlarla anlık olarak paylaştıklarını söyledi.

TOBB Türkiye Ekonomi Şurası'nda dile getirdikleri sorunlar hakkında bilgi veren Başkan Büyüksimitci, "Kayseri olarak gümrüklü bir havalimanına ihtiyacımız olduğunu ve demiryolu nakliyesinin pahalı olduğunu ilettik. Eximbank'la ilgili teminatsız kredi desteği talep ettik. 51 ile verilen 6 puanlık asgari ücret prim desteğinin Kayseri'ye de verilmesini talep ettik. Kamudan alacaklarla ilgili talebimiz oldu, inşallah olumlu sonuç çıkacağını düşünüyoruz. Stratejik yatırımlarla ilgili Cumhurbaşkanı Yardımcımızla birebir görüşerek, özellikle yerli otomobil yatırımım bu bölgeye yapılması konusunda görüşlerimizi ilettim. Yine enerji fiyatlarının yüksekliği ve KDV iadeleri ile ilgili birçok konuyu ilettik. Sayın Cumhurbaşkanımız 4 saat boyunca bizleri dinledi. İnşallah bu taleplerimiz kabul edilir, bununla ilgili çalışma yapılırsa bu ekonomimizin iyileşme süreci daha da hızlanır" şeklinde konuştu.

Başkan Büyüksimitci, Ocak ayı faaliyetleri ve yıllık faaliyetler hakkında bilgi vererek konuşmasını tamamladı.

Son olarak kürsüye gelen Türk Eximbank Kayseri Şube Müdürü Ali Can, Türk Eximbank'ın yapısı ve çalışmaları hakkında meclis üyelerine bilgiler vererek, soruları cevapladı. Can, Kayseri'de bin 242 ihracatçı firmadan 232'nin Türk Eximbank'ın desteklerinden yararlandığını, Türkiye ihracatının yüzde 26'sının finanse ederken, Kayseri ihracatının yüzde 30'unu finanse ettiklerini belirterek, bu destekleri daha da artırmak için, Kayseri şube olarak ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi.