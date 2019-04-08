Son Dakika Haberleri: İhracatta kur riski İstanbul'da ele alındı

İhracatta kur riski İstanbul'da ele alındı

48 dakika önce

TİM ile TSPB, İstanbul'da "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu bir panel düzenledi.

İhracatta kur riski İstanbul'da ele alındı, System.String[]
TİM ile TSPB, İstanbul'da "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu bir panel düzenledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:48 

İhracat, İstanbul, Ekonomi
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