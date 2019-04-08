İhracatta kur riski İstanbul'da ele alındı
48 dakika önce
TİM ile TSPB, İstanbul'da "İhracat Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu bir panel düzenledi.
TİM ile TSPB, İstanbul
'da "İhracat
Yapan Şirketler İçin Kur Riski Yönetimi" konulu bir panel düzenledi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 04:48
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