İhracatta nar bereketi - Son Dakika

İhracatta nar bereketi

13.10.2020 10:57
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Bereketin sembol meyvesi narda Türkiye'nin ihracatı yılın 9 ayında yüzde 37 artarak 59 milyon 402 bin dolara yükseldi.

Bereketin sembol meyvesi narda Türkiye'nin ihracatı yılın 9 ayında yüzde 37 artarak 59 milyon 402 bin dolara yükseldi.

AA muhabirinin Ege İhracatçı Birlikleri verilerinden derlediği bilgiye göre, Türkiye 2019'da nar ihracatından 98 milyon dolar döviz girdisi sağladı.

Bu yılın ocak-eylül döneminde ise ihracat, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 43 milyon 456 bin dolardan 59 milyon 402 bin dolara çıktı.

Nar ihracatında ilk sırada 20 milyon 243 bin dolarla Rusya yer aldı. Rusya'ya yapılan ihracat, yılın 9 ayında yüzde 78 artış gösterdi.

Nar ihracatında ikinci sırayı 12 milyon 771 bin dolarla Irak alırken, üçüncü sırada ise 4 milyon 870 bin dolarla Almanya bulunuyor.

İhracata pandemi etkisi

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, AA muhabirine, bölgede nar yetiştiriciliğinin 5 bin yıllık bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Tarih boyunca bereketi anlatmak için kullanılan narın sağlığa da birçok faydası olduğuna değinen Uçak, "Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirdiği biliniyor. Salgın sürecinde nar tüketiminin arttığını gözlemliyoruz." dedi.

Geçen yıl Türkiye'den 70 ülkeye 174 bin ton nar ihracatı yapıldığını aktaran Uçak, şunları kaydetti:

"Bu sene kalitemiz çok güzel, mükemmele yakın. Hem dış görünümü hem de içi memnun edici. Tüm bunları gözeterek 135 milyon dolar civarında nar ihracatı hedefliyoruz."

Narın son yıllarda üreticinin gözde ürünlerinden olduğunu vurgulayan Uçak, kazançlı bir sezon geçirmeyi umduklarını da aktardı.

-Üretici memnun

Yaklaşık 15 yıldır nar üretimi yapan Süleyman Özler ise bu sene verim ve kalitenin yüksek olduğunu belirtti.

Fiyatlardan da memnun olduğunu dile getiren Özler, "Bahçede kilogramı yaklaşık 2,5 liraya satılıyor. Yaklaşık 15 gün daha hasat sürer. Fiyatların bu seviyede kalacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

Türkiye, İhracat, Uçak, Nar, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İhracatta nar bereketi - Son Dakika Ekonomi

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