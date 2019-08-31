Son Dakika Haberleri: İhracatta 'partner ülke' Çin
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İhracatta 'partner ülke' Çin

3 saat önce

"İhracat Ana Planı"nda belirlenen hedef ülkeler arasında yer alan Çin, İzmir Enternasyonal Fuarı'na "partner ülke" olarak katılacak.

İhracatta 'partner ülke' Çin , System.String[]

"İhracat Ana Planı"nda belirlenen hedef ülkeler arasında yer alan Çin, İzmir Enternasyonal Fuarı'na "partner ülke" olarak katılacak.

Çin Halk Cumhuriyeti, İhracat, İzmir, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:53 
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