İhracatta 'partner ülke' Çin
3 saat önce
"İhracat Ana Planı"nda belirlenen hedef ülkeler arasında yer alan Çin, İzmir Enternasyonal Fuarı'na "partner ülke" olarak katılacak.
"İhracat Ana Planı"nda belirlenen hedef ülkeler arasında yer alan Çin, İzmir Enternasyonal Fuarı'na "partner ülke" olarak katılacak.
Haber Yayın Tarihi: 31.08.2019 11:53
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