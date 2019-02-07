Son Dakika Haberleri: İhracatta rekor getirecek 7 öneri

İhracatta rekor getirecek 7 öneri

1 saat önce

Türkiye ihracatını temsil eden ve yurdun dört bir yanından İstanbul'a gelen 450 TİM delegesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sorunlarını anlattı.

İhracatta rekor getirecek 7 öneri, System.String[]
Türkiye ihracatını temsil eden ve yurdun dört bir yanından İstanbul'a gelen 450 TİM delegesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sorunlarını anlattı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:30 

Ruhsar Pekcan, Berat Albayrak, İstanbul, Ekonomi
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