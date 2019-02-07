İhracatta rekor getirecek 7 öneri
1 saat önce
Türkiye ihracatını temsil eden ve yurdun dört bir yanından İstanbul'a gelen 450 TİM delegesi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'a sorunlarını anlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 06:30
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