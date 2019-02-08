İhracatta Rekorların Devamı İçin Yeni İş Birliği

ITE Turkey tarafından bu yıl 27'inci kez düzenlenecek olan gıda sektöründe ihracatın artması ve uluslararası iş birlikleri için en önemli fuarlardan biri olan WorldFood İstanbul ile İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği yeni bir iş birliğine imza attı.

2018 yılında 1 milyar 925 milyon dolarlık ihracatla yeni bir rekora imza atan İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği toplam sektör ihracatından yüzde 28 pay aldı. Türkiye'nin ilk ihracatçı birliği olma ünvanına sahip olan birlik, en fazla Orta Doğu, Afrika ve Avrupa Birliği ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor.

Türk gıda sektörünün uluslararası buluşma noktası olan 27. WorldFood İstanbul Fuarı, 04-07 Eylül 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde 1.000'den fazla markanın da katılımıyla gıda dünyasını birçok yeni ürünle tanıştırmaya hazırlanıyor. ITE Turkey tarafından düzenlenen ve gıda sektörünün en büyük buluşma noktası olan WorldFood İstanbul Fuarı, İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği desteği ile büyümesini sürdürüyor. Türkiye'nin ilk ihracatçı birliği olma ünvanına sahip olan birlik, en fazla Orta Doğu, Afrika ve Avrupa Birliği ülkelerine ihracat gerçekleştiriyor.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ile yapılan anlaşma çerçevesinde; üyelerin ihracat arttırma faaliyetlerine destek sunularak, WorldFood İstanbul ile ihracatçı firmaların yurt dışı pazarlara açılmasında yeni fırsatlar yaratılması hedefleniyor. Ayrıca anlaşma; ulusal ve uluslararası etkinlikler aracılığıyla yurtdışındaki gıda sektörü oyuncularının ve üyelerinin WorldFood İstanbul 2019'da yer almasını teşvik ediyor.

Dünyada hızla gelişmeye devam eden gıda ürünleri ve gıda teknolojileri sektörlerini aynı çatı altında bir araya getiren WorldFood Istanbul Fuarı, yeni iş fırsatları ve iş birlikleri için platform oluşturmanın yanı sıra konferanslarla da sektöre bilgi akışını sağlamayı amaçlıyor.

2018 yılında 29 ülkeden 430 katılımcı, 133 ülkeden 16.085 ziyaretçiye ev sahipliği yapan fuar T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, T.C. Ticaret Bakanlığı, KOSGEB, Gastronomi Turizmi Derneği (GTD), TÜGİDER (Tüm Gıda Dış Ticaret Derneği), PAKDER (Tarım Ürünleri Hububat Bakliyat İşletme ve Paketleme Sanayicileri Derneği), MARSAP (Marmara Bölge Satınalma Yöneticileri Platformu), PLAT (Özel Markalı Ürünler Sanayicileri ve Tedarikçileri Derneği) ve Aşçılar Derneği tarafından destekleniyor.

Gerçekleşen iş birliğine yönelik görüşlerini paylaşan ITE Grup Bölge Direktörü Kemal Ülgen; "27 yıldır gerçekleştirdiğimiz WorldFood İstanbul Fuarı'nda önemli bir iş birliğine imza attığımız için çok mutluyuz. Ülkemizin bu seneki ihracat rakamlarından da anlaşılacağı üzere rekor seviyede ihracat gerçekleştirilmiştir. İstanbul ihracatçılar birliklerinin de desteği ile ihracat hedefimizi daha da arttırmaya devam edeceğiz. 2018'de 133 ülkeden binlerce ziyaretçiyi, 29 ülkeden de 430'ün üzerinde katılımcımızı fuarda ağırladık. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere fuarın uluslararası ziyaretçi ve katılımcılarının çok sayıda olduğunu görüyoruz ve bu da bizi gururlandırıyor. 2018 yılında uluslararası ziyaretçi sayısında bir önceki yıla göre yüzde 50 oranında bir artış gösterdiğimizi de paylaşmak isterim," dedi.

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Haluk Okutur ise; sektör potansiyelinin reel ihracat rakamlarından çok daha yüksek olduğunu belirterek, Worldfood İstanbul 2019'un ihracata orta vadede katkısının oldukça fazla olacağına inandığını belirtti. İş birliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Okutur, "180 ülkeyi kapsayan mevcut pazarlarımızdaki potansiyelimizi katma-değerli ürünlerle artırmamız için, yurt-içi ve yurt dışı fuarlar, üye firmalarımız için oldukça önemli" dedi. Dünya üretiminde Türkiye'nin lider olduğu çok sayıda tarım ürünü bulunduğunu belirten Okutur, "2023 yılı için 13,7 milyar dolarlık ihracat hedefimizle Türkiye'nin ihracat değerleri açısından tarım kategorisindeki en büyük alt sektörüyüz. Bu hedefe ulaşmak, hatta hedefimizi aşmak için iş birliklerini önemsiyorum. Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz fuarlar, sadece şirketlerin iş birlikleri ve ihracat için değil, aynı zamanda ülkemizin tanıtımı için de oldukça önemli. Alım heyetlerinin Türkiye'de bulunması, ülkemiz turizmi ve tanıtımına öncülük ediyor. Bu vesileyle iş birliğimizin hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

2018 yılında 1 milyar 925 milyon dolarlık ihracatla yeni bir rekora imza atan İstanbul Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği toplam sektör ihracatından yüzde 28 pay aldı.