İhracatta Şahlanışımızı 2019 Yılında da Sürdürüyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergilediklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl ihracatımız 168 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırmıştır.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde istikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergilediklerini belirterek, "Geçtiğimiz yıl ihracatımız 168 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırmıştır. İhracatta şahlanışımızı 2019 yılında da sürdürüyoruz." dedi.



Oktay, AK Parti Kırıkkale İl Başkanlığı'nın 17 Ağustos Kapalı Spor Salonu'nda düzenlediği programda, milli silaha adını veren şehir Kırıkkale'yi gönülden selamladığını söyledi.



Anadolu'nun en köklü şehirlerinden birisi ve Evliya Çelebi'nin övgüyle bahsettiği şehirlerden olan güzel Kırıkkale'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Oktay, şunları ifade etti:



"1071 Malazgirt Zaferi'nden bu yana Türklere yurt olmuş bu diyara Kızılırmak boyunca dolaşan nice erenler uğramıştır. Nice manevi muhafızları toprağında barındıran Kırıkkale'de, Horasan erenleri, Hoca Ahmed Yesevi'ler, bir gönül pınarı gibi hala akmaktadır. Rabb'im bize o güzel insanların mirasına sahip çıkmayı nasip eylesin, bizleri onların yolundan ayırmasın. Kırıkkale aynı zamanda Hacı Taşan'ın, Çekiç Ali'nin memleketi bir ozanlar şehridir. Kırıkkale, tüm renkleriyle, tüm güzellikleriyle Anadolu'nun bağrında sapasağlam bir demokrasi kalesi gibidir. Biz, millete hizmet yolculuğuna koyulduğumuz günden beri Kırıkkale'yi, Kırıkkale'nin cesur, gayretli ve fedakar insanlarını yanımızda bulduk. Sizler bu güçlü duruşunuzla sadece Kırıkkale'nin gelişmesine katkı sunmakla kalmadınız."



Kırıkkale'nin, Türkiye'nin son 17 senede siyasette, ekonomide, eğitimde, sağlıkta, ulaşımda ve daha birçok alanda yazdığı destanlarda da pay sahibi olduğunu aktaran Oktay, 31 Mart akşamında bu başarılarına bir yenisini ekleyeceklerini dile getirdi.



"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergiledik"



Oktay, Kırıkkalelinin sözünün ahit olduğunu bildiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Allah razı olsun.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemizin tüm şehirleriyle kalkınmasının ve muasır medeniyetler seviyesinin ötesine geçmesinin mücadelesini veriyoruz.

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde istikrarla büyüyen bir ekonomik performans sergiledik.

Geçtiğimiz yıl ihracatımız 168 milyar doların üzerine çıkarak rekor kırmıştır.

İhracatta şahlanışımızı 2019 yılında da sürdürüyoruz. Geçen yılki ocak ayına oranla, aylık ihracatımız yüzde 5,9 artarak 13,2 milyar seviyesine ulaşmıştır.

Dün itibariyle açıklanan dış ticaret verilerine göre dış ticaret açığı, yine ocak ayında yüzde 72,5 azalarak 2,5 milyar dolar olmuştur."



Çıktıkları bu yolda ülkenin kalkınması için şehirleri istikrarlı ve nokta atışı yatırımlarla ihya etmenin her zaman öncelikleri olduğunu vurgulayan Oktay, bu doğrultuda Kırıkkale'ye son 17 yılda yaptıkları 6,45 milyar lira yatırımın 570 milyon liralık kısmını eğitim yatırımlarının oluşturduğunu dile getirdi.



Kırıkkale'nin merkezini ve ilçelerini okul, laboratuvar ve kütüphanelerle donattıklarını dikkati çeken Oktay, şöyle dedi:



"Kırıkkale Üniversitesini büyüttük, geliştirdik. Kırıkkale'ye 260 milyon lira sağlık yatırımı yaptık. Kırıkkale, Anadolu'nun ortasında birçok ili birbirine bağlayan yolları, sınırları içinde barındıran bir şehir. Ben de sıkça Kırıkkale'ye gelen, Kırıkkale'den geçen, suyundan içenlerdenim. Birçok ili kucaklayan bir coğrafi konumda olması sebebiyle elbette ulaşım yatırımları Kırıkkalemiz için çok önemli. Biz de yolları böldük, şehirleri Kırıkkale üzerinden birleştirdik, 17 yıl önce 39 kilometre olan bölünmüş yol mesafesini 232 kilometreye çıkardık. Ayrıca Bahşili-Karakeçili-Kulu yolu, Kırıkkale-Keskin-Kırşehir yolu, Ankara-Kırıkkale-Delice yolu çalışmaları da devam etmektedir. Bunlar da en kısa sürede tamamlanacaktır."



Sosyal yardım ve destekleriyle de Kırıkkaleli ihtiyaç sahiplerini darda ve zorda bırakmadıklarını aktaran Oktay, 17 yılda kente 485 milyon lira sosyal yardım sağladıklarını bildirdi.



Oktay, Kırıkkale'yi inşaa ve ihya ettiklerini, şehire 4 bin 794 konut, 10 ticari merkez, 200 yataklı tıp fakültesi hastanesi, 322 kişilik yurt ve 8 cami yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Kırıkkale'de sanayimiz büyüyor, Türkiye kalkınıyor. Son 17 yılda Kırıkkale'ye 152,5 milyon lira bilim, sanayi ve teknoloji yatırımı yaptık. Devlet yatırımlarının ve desteklerinin yanı sıra Kırıkkale kendi kendine yetebilen, kendi kalkınmasını şahlandıran çalışkan bir şehrimiz.

Kırıkkale'nin dış ticaret hacminin geldiği nokta bize bunu açık şekilde gösteriyor.

Kırıkkale'nin dış ticaret hacmi 7,15 milyon dolardan 24,7 milyon dolara çıktı yani 3,45 kat artış sağladık. Yeterli mi, asla değil. Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumumuz ve ROKETSAN'ımızla, savunma sanayi ürünlerimizi dış pazarla buluşturarak bu miktarı daha da ileriye taşıyacağız."



(Sürecek)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Güzel Oyuncu Sevda Erginci, Lavabo Pozuyla Sosyal Medyada Olay Oldu

İntihar Girişimini İzleyen Vatandaşlar ile Polis Birbirine Girdi

Meteoroloji'den Son Dakika Kar Yağışı Uyarısı!

Kadir Mısıroğlu, Programlarına Ara Verdi