İhracatta sanal fuarlar ve dijital pazarlama dönemi - Son Dakika
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İhracatta sanal fuarlar ve dijital pazarlama dönemi

6 saat önce

Küresel ticaret çarklarının neredeyse durma noktasına gelmesine neden olan Covid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor.

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Küresel ticaret çarklarının neredeyse durma noktasına gelmesine neden olan Covid-19 salgını gündemdeki yerini koruyor. İş dünyasına göre, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerini en aza indirmenin yolu dijital pazarlamadan ve sanal fuarlardan geçiyor.


İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, "Konu salgının başından beri gündemimizde. Devletin de bu konudaki tutumu gayet olumlu. Dünya artık dijital ortamda satın alma yapıyor. Birlik olarak dijital fuarlarla ilgili firmalardan teklif alıyoruz. Bir anlamda dijital B2B yapıyor hale geleceğiz. E-ihracat ve dijital pazarlamayla ilgili tüm imkanlarımızı seferber ettik" dedi.


Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği (EVSİD) Başkanı Burak Önder de üyelere yönelik E-ihracat ve E-ticaret eğitimlerine başladıklarını söyledi. Önder, "CRM, ERP ve siber saldırılarla ilgili de eğitimlerimize başlıyoruz. Amacımız dijital kaslarımızı güçlendirmek. E-heyet çalışmalarımız kapsamında Mayıs'ta Güney Kore ile, Haziran'da da Avrupa ile buluşmalarımız olacak" şeklinde konuştu.


E-heyet tıbbi malzemecilerin gündeminde


Diş Malzemeleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (DİŞSİAD) Başkanı Erkan Uçar ise dijital ticaret ve E-heyet çalışmalarının birinci gündem maddeleri olduğunu ifade etti. Uçar, "Tıbbi malzeme sektörünün önceliği halkımızdır. Ülkemizin özellikle maske ve eldiven gibi ürünlerde yeterli stoka kavuşmasının ardından ihracat izinlerinin önümüzdeki dönemde açılacağını tahmin ediyoruz. Bu dönemde dijital pazarlama, sanal fuarlar ve e-heyet gibi konular bizim de önceliğimiz. Üyelerimizi bu konularla ilgili düzenli olarak bilgilendiriyoruz. Aksiyon alma aşamasındayız" dedi.


Teknolojiye ayak uyduramayan geride kalacak


Armatür Derneği Başkanı Gökhan Turan da, "Teknoloji her geçen gün gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çok hızlı ilerliyor. Bu gelişime ayak uyduramayanlar sektör ayrımı yaşamaksızın geride kalacak. Dijital pazarlar operasyonu kolay, maliyeti daha düşük ve daha ulaşılabilir olacak. 7/24 açık kalabileceği için de sürekli her kesime hitap edecek. Fakat tüm bunlarla birlikte sanal pazarlar ve E-fuar sistemi bizler için yeni bir platform olacak. Sistem kurulmalı ve eğitim iş birlikleri ile tüm sanayicilerimizin entegre edilmesi sağlanmalıdır" şeklinde konuştu.


Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Başkanı Adnan Aslan, "Çelik sektörü için önem arz eden tüm organizasyonlar salgın nedeniyle iptal edildi. Sanal fuarların ürün gamımız özelinde uygun olmayacağını düşünüyoruz ancak ihracat pazarlarımızdaki ticari ilişkilerimizin sürdürülebilir olması adına sanal organizasyonları yakından takip ediyoruz. Virüs sonrası için Latin Amerika bölgesi, Batı Afrika ve Güneydoğu Asya yeni hedef pazarlarımız olacak" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Koronavirüs, İstanbul, İhracat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 12:24 Kaynak: İHA

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