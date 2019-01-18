İhracatta Tarihi Adım: 7/24 Kesintisiz İhracat Dönemi

İhracatta zaman, insan kaynağı ve maliyetten tasarruf etmeyi sağlayan ve menşe ve dolaşım belgelerinin elektronik ortamda onaylatılması sürecine karşılık gelen MEDOS Programı'nın, İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyelerine de büyük rahatlık sağlayacağı belirtildi.

İhracatta zaman, insan kaynağı ve maliyetten tasarruf etmeyi sağlayan ve menşe ve dolaşım belgelerinin elektronik ortamda onaylatılması sürecine karşılık gelen MEDOS Programı'nın, İzmir Ticaret Odası (İZTO) üyelerine de büyük rahatlık sağlayacağı belirtildi.



"7/24 kesintisiz ihracat" için Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen, menşe ve dolaşım belgelerinin onay ve vize işlemlerinin elektronik ortama aktarılması ile ilgili MEDOS Programı, ocak ayı sonundan itibaren İzmir Ticaret Odası (İZTO) bünyesinde de aktif olarak kullanılmaya başlanacak.



Konuyla ilgili değerlendirme yapan İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi için reel sektörün çabalarının yanı sıra kamudaki adımları da çok önemsediklerini vurguladı.



Geleceğin dijitalleşmede olduğunu, ihracat işlemlerindeki bu hamlenin de öncelikle zamandan tasarruf sağladığını belirten Özgener, "Üyelerimize en hızlı, en doğru ve en kaliteli hizmeti verebilmek için biz de altyapımızı hızla hazırladık. Yönetim kurulumuz ve 50'nci meslek komitemizin kararı ile biz de programa 21 Ocak 2019 tarihi itibariyle geçiyoruz. Projede emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Rekabetçiliğimizin artması için hayati önem taşıyan bu program sayesinde ihracatçılarımızda mesai bitiş saati olan 17.30 stresi kalmayacak. Biz üyelerimize duyurularımızda sistemin ayrıntılarını paylaştık, herkesi bundan faydalanmaya davet ediyorum" dedi. - İZMİR

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