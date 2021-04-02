İhracatta toparlanma devam ediyor

Eskişehir Sanayi Odası (ESO) tarafından Türkiye İhracatçılar Meclisi'nce (TİM) açıklanan ihracat verileri değerlendirilirken, Eskişehir'in mart ayı ihracatının bir önceki aya göre yüzde 12'lik artışla 92,8 milyon dolar olarak gerçekleştiği vurgulandı.

2020 yılının mart ayında 91,3 milyon dolar olan ihracatta 2021 yılının mart ayında yüzde 2'lik bir artış meydana geldiği ifade edilen yazılı açıklamada, "Ocak-Mart dönemine bakıldığında, 2020 yılında 271 milyon dolar olan Eskişehir ihracatı 2021 yılının aynı döneminde 258,5 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dünya genelindeki salgın nedeniyle geçen yılın ihracat performansına göre yaklaşık yüzde 5'lik bir kayıp söz konusu. Gerilemede salgının etkileriyle birlikte özellikle havacılık sektöründe ve hammadde tedarikinde yaşanan sorunlar da önemli bir rol faktör" görüşüne yer verildi.

"Salgına rağmen olumlu tablo"

Eskişehir Sanayi Odası'nın yaptığı yazılı açıklamada, mart ayı ihracat rakamlarında olumlu tablonun güçlendiği, aşılama çalışmalarının 2021 yılına olumlu etki edeceği, ancak diğer taraftan yeni dalga ve vaka artışlarına dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Salgının oluşturduğu tüm olumsuzluklara rağmen dış ticarette oldukça olumlu bir tablo yaratılmasını sağlayan üreticilerin Türk ürünlerini dünyanın dört bir noktasına ulaştırmaya devam ettikleri belirtildi. Firmaların yeni ihracat pazarları ve iş imkanları edinmelerine yardımcı olmak amacıyla Eskişehir Sanayi Odası'nın bu konudaki çalışmalarının artarak devam edeceği ifade edildi. - ESKİŞEHİR