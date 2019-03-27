Son Dakika Haberleri: İhracatta yeni dönem başlıyor

İhracatta yeni dönem başlıyor

19 dakika önce

Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracatta çok büyük bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz, tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz.

İhracatta yeni dönem başlıyor, System.String[]
Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracatta çok büyük bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz, tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:02 

İhracat, Ruhsar Pekcan, Ekonomi
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