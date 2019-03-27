İhracatta yeni dönem başlıyor
19 dakika önce
Ticaret Bakanı Pekcan, "İhracatta çok büyük bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz, tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz.
Ticaret Bakanı
Pekcan, "İhracatta çok büyük bir dönüşümü gerçekleştiriyoruz, tüm işlemlerin elektronik yapıldığı kağıtsız ihracat uygulamasına geçiyoruz." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 12:02
Bakan Pekcan: Elektronik İhracat Uygulamasına Geçiyoruz
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