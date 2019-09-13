İhracatta yeni hedef Latin Amerika
1 saat önce
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Latin Amerika'nın "İhracat Ana Planı" çerçevesinde belirlenen yeni hedef pazarlarda öne çıktığını belirtti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Latin Amerika'nın "İhracat Ana Planı" çerçevesinde belirlenen yeni hedef pazarlarda öne çıktığını belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:20
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