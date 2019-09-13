Son Dakika Haberleri: İhracatta yeni hedef Latin Amerika
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İhracatta yeni hedef Latin Amerika

1 saat önce

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Latin Amerika'nın "İhracat Ana Planı" çerçevesinde belirlenen yeni hedef pazarlarda öne çıktığını belirtti.

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Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Latin Amerika'nın "İhracat Ana Planı" çerçevesinde belirlenen yeni hedef pazarlarda öne çıktığını belirtti.

Latin Amerika, İhracat, Türkiye, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2019 11:20 
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