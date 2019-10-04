İhracatta yeni rekorlar görebiliriz
48 dakika önce
Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Türkiye'nin miktar bazlı ihracatını koruyabilmesi halinde önümüzdeki aylarda yeni rekorlar görülebileceğini söyledi.
Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Türkiye'nin miktar bazlı ihracatını koruyabilmesi halinde önümüzdeki aylarda yeni rekorlar görülebileceğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:16
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