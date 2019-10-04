Son Dakika Haberleri: İhracatta yeni rekorlar görebiliriz
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İhracatta yeni rekorlar görebiliriz

48 dakika önce

Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Türkiye'nin miktar bazlı ihracatını koruyabilmesi halinde önümüzdeki aylarda yeni rekorlar görülebileceğini söyledi.

İhracatta yeni rekorlar görebiliriz, System.String[]

Eylül ayı ihracat rakamlarını değerlendiren TİM Sektörler Konseyi Üyesi Rüstem Çetinkaya, Türkiye'nin miktar bazlı ihracatını koruyabilmesi halinde önümüzdeki aylarda yeni rekorlar görülebileceğini söyledi.

Çetinkaya, Türkiye, İhracat, Eylül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:16 
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