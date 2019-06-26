İhracatta yeni umut lüks parfüm

Yurtdışına da ihracı yapılan parfüm markası Vertus'un sahibi Çetin Akat, lüks parfümlere önem verilmesi halinde ihracatta gelecek vaat eden ürünler arasına girebileceğini belirtti.

Yurtdışına da ihracı yapılan parfüm markası Vertus'un sahibi Çetin Akat, lüks parfümlere önem verilmesi halinde ihracatta gelecek vaat eden ürünler arasına girebileceğini belirtti.

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