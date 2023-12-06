İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Doç. Dr. İhsan Baştürk biyografisi!

Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Sekizinci Ceza Dairesi Başkanlığına seçilen İhsan Baştürk'ün hayatı merak konusu oldu. İhsan Baştürk kimdir, kaç yaşında sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında Yargıtay 8.Ceza Dairesi Başkanı İhsan Baştürk'ün hayatı ve kariyeri sorgulatılıyor. Peki, İhsan Baştürk kimdir? Yargıtay 8. Ceza Daire Başkanı İhsan Baştürk kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde..

İHSAN BAŞTÜRK KİMDİR?

İhsan Baştürk, 03.05.1968 tarihinde Gaziantep'te doğmuştur. Gaziantep M.R.U. Teknik Lisesini bitirmiş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1989 yılında mezun olduktan sonra, askerliğini Kütahya'da kısa dönem olarak yapmıştır.

Gaziantep hâkim adayı olarak mesleğe başlayan Baştürk; sırasıyla Selim, Çamlıyayla, İskenderun, Şişli ve 2007 yılından itibaren ise Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevlerinde bulunmuştur.15.12.2014 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilen Doç. Dr. İhsan Baştürk, Yargıtay Ceza Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmektedir.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Ekonomi Hukuku Anabilim Dalında, "Fikir ve Sanat Eserlerine İnternet Yoluyla Tecavüz ve Cezai Sonuçları" adlı tez çalışmasıyla yüksek lisans yapmıştır. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Ana Bilim Dalında, "Hükmün Açıklanmasının Ertelenmesi" konulu tez çalışmasıyla doktorasını tamamlamıştır.2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Doçentlik Yönetmeliği uyarınca yayın ve çalışmalarının değerlendirilmesi sonucunda 3 Mart 2023 tarihinde üniversiteler Arası Kurul kararıyla ceza ve ceza muhakemesi hukuku alanında Doçent ünvanı almaya hak kazanmıştır.