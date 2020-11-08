İhsan Derelioğlu ile Trabzonspor kaybetmiyor - Son Dakika

İhsan Derelioğlu ile Trabzonspor kaybetmiyor

08.11.2020 15:29
İhsan Derelioğlu ile Trabzonspor kaybetmiyor, System.String[]

Trabzonspor Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu'nun geçici olarak teknik direktörlük yaptığı dönemlerde bordo-mavili takım maç kaybetmedi.

Trabzonspor Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu'nun geçici olarak teknik direktörlük yaptığı dönemlerde bordo-mavili takım maç kaybetmedi. Derelioğlu'nun görev yaptığı 4 maçta Trabzonspor 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Süper Lig'de tarihinin en başarısız haftalarını yaşamasının ardından Teknik Direktör Edddie Newton ile yollarını ayıran Trabzonspor, takımı futbolcu izleme direktörü İhsan Derelioğlu'na geçici olarak emanet etti. İhsan Derelioğlu, 2004-2005 sezonunda da Teknik Direktör Ziya Doğan'ın ayrılmasının ardından takımın başına geçmişti. Söz konusu dönemde Trabzonspor, İhsan Derelioğlu yönetiminde çıktığı 3 maçta Çaykur Rizespor'u 1-0, Samsunspor'u 4-0 yenerken İstanbulspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Bu maçların ardından takımı Şenol Güneş'e emanet etmişti.

Trabzonspor Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu, 16 sene sonra İngiliz çalıştırıcı Eddie Newton'un ayrılmasının ardından takımı emanet almış ve Süper Lig'de kötü günler geçiren Trabzonspor, ligin zirvesinde bulunan flaş takım Alanyaspor deplasmanında sahadan 1-1'lik skor ile ayrılarak gelecek haftalara umut taşımıştı. Bordo-mavili takım Derelioğlu'nun geçici antrenörlük yaptığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak ligde maç kaybetmedi.

Majid Hosseini 128 gün sonra formasına kavuştu

Trabzonspor'un İranlı oyuncusu Majid Hosseini, 128 gün önce formasını bıraktığı Alanya'da yeniden formasına kavuştu.

Süper Lig'in 8. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da İranlı oyuncu Majid Hosseini'de uzun bir aradan sonra formasına kavuştu. Şampiyonluk mücadelesi verildiği geçtiğimiz sezon kritik Alanyaspor deplasmanında bordo-mavililerin 2-1 üstünlüğü ile devam eden müsabakanın 79. dakikada gördüğü kırmızı kart ile oyun dışı kalan ve takımını 10 kişi bırakması üzerine eleştiri oklarını üzerine çeken İranlı oyuncu 128 gün sonra formasını bıraktığı Alanya deplasmanından kısa sürü de olsa yeniden formasına kavuştu.

İhsan Derelioğlu şans verdi

Trabzonspor Futbolcu İzleme Komitesi Direktörü İhsan Derelioğlu, İranlı oyuncu Majid Hosseini'ye, 128 gün önce formasını bıraktığı Alanya deplasmanında oyununu ikinci bölümünde 86.dakikada Flavio'nun yerine dahil oldu. Teknik Direktör Eddie Newton döneminde şans bulamayan oyuncu 4,5 ay aradan sonra formasına yeniden bir Alanyaspor maçı ile kavuşmuş oldu. - TRABZON

İhsan Derelioğlu ile Trabzonspor kaybetmiyor
İhsan Derelioğlu ile Trabzonspor kaybetmiyor

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor İhsan Derelioğlu ile Trabzonspor kaybetmiyor - Son Dakika Spor


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