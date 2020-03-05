İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları'na Uluslararası Akreditasyon - Son Dakika
Son Dakika Güncel İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları'na Uluslararası Akreditasyon - Son Dakika

İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları'na Uluslararası Akreditasyon

6 saat önce

İhsan Doğramacı Vakfı Erzurum Özel Bilkent laboratuvar Okulları eğitim kalitesinin uluslararası standartlara uygunluğunu belgelendi.

İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları'na Uluslararası Akreditasyon, System.String[]

İhsan Doğramacı Vakfı Erzurum Özel Bilkent laboratuvar Okulları eğitim kalitesinin uluslararası standartlara uygunluğunu belgelendi.


Velilerden öğrencilere, yöneticilerden çalışanlarına ve tüm tedarikçilerini de kapsayan detaylı bir öz değerlendirme çalışmasının ardından Bilkent Erzurum Okulları, Uluslararası Okullar Birliği'nin (Council of International Schools) yaptığı denetimler sonucu CIS Akreditasyonu almaya hak kazandı.


Akreditasyon sürecinde, dünyanın farklı ülkelerinden gelen üst düzey okul yöneticilerinden oluşan Uluslararası Okullar Birliği heyeti, Erzurum Bilkent Okulları'nı bir hafta süreyle ziyaret ederek okulun tüm üyelerinin temsilcileri ile toplantılar düzenleyip görüşlerini aldı. Heyet, çalışmanın neticesinde Erzurum Bilkent Okulları'nın sunduğu kampus imkanlarının ve eğitim kalitesinin uluslararası standartlarda olduğu onaylanmış oldu.


Uluslararası Okullar Birliği (Council of International Schools) Hakkında


CIS, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki okulların, konsey tarafından öngörülen kalitede eğitim verip vermediğini denetleyen, dünyaca tanınmış saygın bir kuruluş. Konsey, üyesi olan okulları dünya standartlarında kalite kriterleri ile değerlendirmekte, kriterlere uygun okullara Türkçe'de "denklik" olarak ifade edebileceğimiz "akreditasyon" belgesi vermektedir.


Doğu ve Güney Doğu Anadolu'da bu belgeyi alan tek eğitim kurumu olan Bilkent Erzurum okulları kalitesini bir kez daha belgeledi. Bels Genel Müdürü James Swetz "Erzurum'a bu akreditasyonu kazandırdığım için çok mutluyuz, zorlu ve dikkat edilmesi gereken bir süreçti, öğrencilerden, öğretmenlerime, tüm çalışma arkadaşlarıma çok teşekkür ederim." dedi. - ERZURUM

Erzurum, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 12:54 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Minik mültecinin umuda yolculuğu yürek sızlattı
Batmanlı şehit babası Esad'a meydan okudu: 3 bin kişilik aşiretimizle Türkiye için ölmeye hazırız İran Meclisi Tahran Milletvekili Zühre İlahiyan, koronavirüse yakalandı Eşini, 2 çocuğunu ve babasını öldüren sanığa 4 kez ağırlaştırılmış müebbet

Son Dakika Haberleri
18:39 Nusret Gökçe'den "Kadınlar Günü" jesti
17:50 Annesiyle fotoğraf paylaşan Nusret, kadınları 8 Mart'ta mekanlarında ücretsiz ağırlayacak
17:43 Tiyatrokare oyunları izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor
17:20 Kalp krizi geçiren ünlü oyuncu Levent Can, sağlık durumuyla ilgili sosyal medyadan bilgi verdi
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 19:16:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İhsan Doğramacı Vakfı Özel Bilkent Erzurum Laboratuvar Okulları'na Uluslararası Akreditasyon - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]