- İhsan Gündüz Derelioğlu: "Bu maçı galip bitirebilirdik"

ANTALYA - Aytemiz Alanyaspor'la 1-1 berabere kalan Trabzonspor'da Teknik Sorumlu İhsan Gündüz Derelioğlu, "Bu maçı galip bitirebilirdik. Tabii Trabzonspor'un galip gelmediği zaman sevinmesi çok mümkün değil" dedi.

Süper Lig'in 8. haftasında Aytemiz Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşması 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Trabzonspor Teknik Sorumlusu İhsan Gündüz Derelioğlu, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi. Trabzonspor'un 3 haftalık puan kaybı olduğunu hatırlatan Derelioğlu, "Sonuç olarak puan alamamıştık. Ama aynı zamanda güven kaybı da oluşmuştu. Buraya gelirken amacımız yeni bir başlangıcı hedefleyerek Alanyaspor gibi güçlü bir takıma karşı oynamaktı. Dışarıdan dezavantaj gibi gözükse de aslında çok büyük dezavantaj değildi. Mücadele gücümüzün daha yüksek olabileceğini düşündük ve bu da bize fayda sağladı. Bu maçı galip bitirebilirdik. Tabii Trabzonspor'un galip gelmediği zaman sevinmesi çok mümkün değil. Ancak böyle bir dönemde önümüzdeki maçlara daha güvenli bakabilmek için, daha mutlu gidebilmek için ve takımın birliğini bütünlüğünü sürdürebilmek için iyi bir başlangıç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.