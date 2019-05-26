Son Dakika Haberleri: İhsan Güvenç'ten muhteşem konser

İhsan Güvenç'ten muhteşem konser

3 saat önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği sanatçısı İhsan Güvenç Konseri gerçekleştirildi.

İhsan Güvenç'ten muhteşem konser, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Ramazan ayı etkinlikleri kapsamında Türk Sanat Müziği sanatçısı İhsan Güvenç Konseri gerçekleştirildi.

Seslendirdiği şarkılarla izleyenleri coşturan Gaziantepli sanatçı Güvenç, yaklaşık 2 saat sahnede kaldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in de beğeniyle izlediği konserde genç sanatçı, performansıyla göz doldurdu.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonundaki konsere gelen yüzlerce Gaziantepli, genç sanatçıyı görmek için adeta salona akın etti. Türk Sanat Müziğinde sesiyle kendini ispatlayan İhsan Güvenç, yorumladığı eserlerle geceye renk kattı. "Ben Sana Yandım Gelin" adlı Gaziantep yöresine ait türküyle konserine başlayan genç sanatçı, geniş repertuvarından örnek parçalar da seslendirdi. Şarkılarına eşlik eden izleyenler ise, genç sanatçıyla fotoğraf çektirmek için birbirleriyle yarıştı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde organize edilen Ramazan etkinlikleri vesilesiyle doğup büyüdüğü şehrin havasını solumaktan, Antep mutfağının eşsiz lezzetini tatmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Güvenç, Gazianteplilerle kendisini yeniden buluşturan başta Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e ve ekibine teşekkür etti. Konserin ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Şahin, Türk Sanat Müziği sanatçısı Güvenç'e günün anısına çiçek verdi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 01:37 Kaynak: İHA
Gaziantep, Güncel
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