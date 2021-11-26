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İhsan Özgen Dostlarıyla Anıldı - Son Dakika

İhsan Özgen Dostlarıyla Anıldı

26.11.2021 08:13
İhsan Özgen Dostlarıyla Anıldı

Muğla'nın sevilen simalarından İhsan Özgen aramızdan ayrılışının yıl dönümünde, Konakaltı Kültür Merkezi Nail Çakırhan Salonunda düzenlenen etkinlikle anıldı.

Menteşe Belediyesi'nin Muğla Sanatseverler Derneği ve Tazelenme Üniversite işbirliğinde düzenlediği anma etkinliğine ailesi ile çok sayıda sevenleri katıldı.

Etkinlik İhsan Özgen'in fotoğraflarının ve videolarının yer aldığı slayt gösterisi ile başladı. Muğla Sanatseverler Derneği Başkanı Sadettin Özbek anma etkinliği kapsamında İhsan Özgen'in hayat hikayesini katılımcılarla paylaştı.

İhsan Özgen'in sporcu, sanatçı ve mücadeleci kişiliğinden bahseden Muğla Sanatseverler Derneği Başkanı Sadettin Özbek, "İhsan Ağabey sevecen, paylaşımcı ve sanatsever bir kişiliğe sahipti. Hayatı boyunca bizlerle birlikte çokça anı birikti ama en çok da dost biriktirdi. İhsan Ağabeyi hiçbir zaman unutmayacağız. Bizlerle birlikte her zaman yaşayacak." dedi.

Dostlarının ve ailesinin İhsan Özgen ile hatıralarını paylaştığı gece şiir ve müzik dinletileri ile sona erdi.

DOST Partisi, Üniversite, Özbek, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel İhsan Özgen Dostlarıyla Anıldı - Son Dakika


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