İhsan Taş'a Bulgaristan'dan ödül

Geçtiğimiz günlerde Bulgaristan'dan Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, 1950 - 1970 yılları arasında Bulgaristan'dan, Türkiye'ye kaçışı anlatan filmi beyaz perdeye kazandıran filmin yapımcısı İhsan Taş'a "Kaçış 1950 filmini bizlere kazandırdığınız için teşekkür ederiz" yazılı bir teşekkür plaketi yollamıştı...

İhsan Taş, filmi göçmenlerin 100. yılında vizyona koyarak, göçmenlere aynı zamanda "100. yıl" sürprizi de yapmış ve filmi onlara armağan ettiğini açıklayarak, alkışlanacak bir davranış sergilemişti...

Yıllar sonra gelen plaketi ilk gördüğünde çok duygulandığını ifade eden başarılı yapımcı "Sinemanın dini, dili, ırkı olmaz, Sinema evrenseldir... Bana göre filmler aynı zamanda yaşanmışlıkları da anlatmalı, bilinmeyenleri de öğretmeli... Biz bu filmi çekerken orada yaşayan kardeşlerimizin çektiği zorlukları birazcık bile olsa dile getirebildiysek ne mutlu bize... Aradan yıllar geçmesine rağmen, aldığım bu ödülle doğru işlere imza attığımı daha iyi anladım. Umarım bu adım iki ülke arasındaki kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirir" diye konuştu.