İhsan usta 50 yıldır dikiş makinelerine "hayat" veriyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel İhsan usta 50 yıldır dikiş makinelerine 'hayat' veriyor - Son Dakika

İhsan usta 50 yıldır dikiş makinelerine "hayat" veriyor

6 saat önce

Aksaray'da tarihi çarşıda yarım asra yakın süredir dikiş makinesi tamiri yapan 73 yaşındaki İhsan Eroğlu, 10 metrekarelik dükkanında yıllardır ekmeğini kazanıyor.

İhsan usta 50 yıldır dikiş makinelerine

Aksaray'da tarihi çarşıda yarım asra yakın süredir dikiş makinesi tamiri yapan 73 yaşındaki İhsan Eroğlu, 10 metrekarelik dükkanında yıllardır ekmeğini kazanıyor.

İş hayatına 16 yaşında babasının kendisini tarihi çarşıdaki dikiş makinesi ustalarından Ahmet Perek'in yanına çırak olarak vermesiyle adım atan Eroğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mesleğine patronunun çantasını taşıyarak başladığını söyledi.

Ustasının yanında çıraklık yaparken kendisini geliştirmek için kurslara da gittiğini anlatan Eroğlu, mesleğinde "en iyi olmak" için çaba sarf ettiğini dile getirdi.

Çıraklıktan bugüne kadar geçen zaman içerisinde yüzlerce dikiş makinesine yeniden "can" verdiğini aktaran Eroğlu, 1974'te ustasının yanından ayrılarak tarihi çarşıda dükkan açtığını ifade etti.

O günden bu yana kendi işini yaptığını vurgulayan Eroğlu, şunları belirtti:

"Allah'a şükür, 5 çocuğum var. Buradaki emeğimin kazancıyla çocuklarımı okuttum. Hepsi evlendi, 7 torunum var. Yaşantımız bu şekilde devam ediyor. Şu anda dükkanımda 120 yıllık makineler var. Eski makinesi olan getiriyor yeni bir kullanışlı makineyle takas yapıyoruz. Bir nevi müze gibi. Her çeşit makine geliyor, bilgisayarlı makineler de geliyor normal makine de. Biz de yıllardır tamirini yapıyoruz, ekmeğimizi buradan kazanıyoruz. Yeni makinelerin tamiri biraz daha zor diğerlerine göre. Eski makinelerin tamiri çok basit gözümüz kapalı yapabiliriz. Bilgisayarlı makineler baya bir sıkıntı çıkartıyor. Ama yine de makineye baktığım zaman neresinde hata var, onu hemen anlarım."

Tüm olumsuzluklara rağmen mesleğini devam ettirmeye çalıştığını anlatan Eroğlu, "20 yıl önce emekli oldum. Gücümün yettiği yere kadar da çalışmaya devam edeceğim. Tarihi çarşının da en eski esnaflarından birisiyim. Benden yaşlı olanlar da var. 50 yıldır aynı sokaktaki dükkanımda tamir işiyle uğraşıyorum." ifadesini kullandı.

Eroğlu, gelişen teknolojiyle dikiş makinesi ustalarının sayısının her geçen gün azaldığını, meslekte çırak da yetişmediğini sözlerine ekledi.

Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:16 Kaynak: AA
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