İhsan Yener Klavye Şampiyonası'na başvurular başladı - Son Dakika
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İhsan Yener Klavye Şampiyonası'na başvurular başladı

6 saat önce

F klavyenin mucidi ve bugüne kadar çoğu rekor olmak üzere Türkiye'ye 97 dünya şampiyonluğu kazandıran İhsan Yener anısına düzenlenen 2020 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası 1 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

İhsan Yener Klavye Şampiyonası'na başvurular başladı, System.String[]

F klavyenin mucidi ve bugüne kadar çoğu rekor olmak üzere Türkiye'ye 97 dünya şampiyonluğu kazandıran İhsan Yener anısına düzenlenen 2020 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası 1 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türk Grubu Başkanlığı (INTERSTENO), F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği iş birliğiyle düzenlenen, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından desteklenen 2020 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası'na başvurular, 16 Aralık 2019 - 17 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacak.

Şampiyona detaylarına ve yarış kurallarına "http://www.interstenoturk.org/2020-turkiye-ihsan-yener-klavye-sampiyonasi" adresinde ulaşılabilecek.

Şampiyonanın amacı

Türkiye'de F klavye ve 10 parmakla bakmadan yazma metodunun eğitimlerle yaygınlaştırılması, iş hayatında verimliliğin arttırılması amacıyla düzenlenen şampiyona, her yaştan kullanıcının internet üzerinden katılımına açık.

Kayıt başvuruları ve yarış katılımları, yalnızca eğitim kurumları aracılığı ve öğretmenler sorumluluğunda yürütülüyor.

Şampiyona, INTERSTENO'nun internet yarışları platformu üzerinden 10 dakikalık sürede verilen metinlerin en hatasız ve en süratli şekilde yazılması şeklinde gerçekleşiyor.

Ana dil yarışı olarak Türkçenin yanında, 16 dile kadar yazılabilen çok dilli yarış kategorisi de farklı diller üzerinde yetkinlikleri ölçüyor.

Özellikle eğitim dönemindeki gençlerin katılımını ve farkındalığını en önemli misyon edinen 2020 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası'na, 0-12 yaş, 13-16 yaş, 17-20 yaş ve 20 yaş üstü kategorilerle her yaş ve seviyeden gençlerin eşit şartlarda katılımı sağlanıyor.

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 10:28 Kaynak: AA
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