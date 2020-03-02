İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandı - Son Dakika

F klavyenin mucidi ve bugüne kadar çoğu rekor olmak üzere Türkiye'ye 97 dünya şampiyonluğu kazandıran İhsan Yener anısına düzenlenen 2020 Türkiye İhsan Yener Klavye Şampiyonası sonuçlandı.

Uluslararası Bilgi İşlem ve İletişim Federasyonu Türk Grubu Başkanlığından (INTERSTENO) yapılan açıklamaya göre, INTERSTENO, F Klavye ve Bilgi İşlem Derneği iş birliği ve Milli Eğitim Bakanlığının desteğiyle düzenlenen yarışmaya bu yıl 47 ilden ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden olmak üzere 180 okuldan toplam 907 kişi katıldı.

"Anadil" ve "Çok Dilli (16 dil)" olarak iki kategoride 1 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenen yarışmanın kazananları şöyle:

Anadil Yarışması "0-12 yaş Küçükler Kategorisinde" Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulundan dakikada net 101 sözcük ile Nisan Maya Tunçoğlu, "13-16 Yaş Öğrenciler Kategorisinde" Afyonkarahisar Şuhut Anadolu Lisesinden dakikada net 95 sözcük ile Nur Demirbaş, "17 - 20 Yaş Gençler Kategorisinde" Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesinden dakikada net 121 sözcük ile İlyas Pamukçu, "21-99 Yaş Deneyimliler Kategorisinde" Ankara T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığından dakikada net 139 sözcük ile Celal Aşkın hatasız, süratle yazarak kategorilerinin Türkiye şampiyonu oldu.

Çok Dilli Yarışması "0 -12 Yaş Küçükler Kategorisinde" Afyonkarahisar Sandıklı Cumhuriyet Ortaokulundan 16 dili toplam net 45 bin 103 vuruş ile Nisan Maya Tunçoğlu, "13-16 Yaş Öğrenciler Kategorisinde" Kayseri Anadolu İmam Hatip Lisesinden 16 dili toplam net 47.133 vuruş ile Ahmet Yasin Akmeşe, "17-20 Yaş Gençler Kategorisinde" İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 13 dili toplam net 51.284 vuruş ile Zehra Taşkale, "21-99 Yaş Deneyimliler Kategorisinde" Ankara T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığından 15 dili toplam net 67.407 vuruş ile Celal Aşkın hatasız, süratle yazarak kategorilerinin Türkiye şampiyonu oldu.

2020 Yılı Dünya İnternet Klavye Şampiyonası kayıtları 16 Mart-13 Nisan 2020 tarihlerinde, yarışlar ise 14 Nisan-11 Mayıs 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek.