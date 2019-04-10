Son Dakika Haberleri: İhsangazi Belediye Başkanı Sağlık Görevine Başladı

İhsangazi Belediye Başkanı Sağlık Görevine Başladı

23 dakika önce

KASTAMONU(AA) - İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, görevi devraldı.

İhsangazi Belediye Başkanı Sağlık Görevine Başladı, System.String[]
KASTAMONU(AA) - İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, görevi devraldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'den İhsangazi Belediye Başkanı seçilen Sağlık, devir teslim töreninin ardından Belediye Yazı İşleri Müdürü Turan Ciğerci'den başkanlık mührünü teslim aldı.

Sağlık, İlçe Belediye Başkanlığı binası önünde düzenlenen törende, bundan sonra parti kimliğini bir kenara bırakıp ilçe için çalışacaklarını dile getirerek, herkesin başkanı olacağını söyledi.

Törene Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, Araç Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, eski MHP Milletvekili Emin Çınar, MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın ile vatandaşlar katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:03 Kaynak: AA
Hayati Sağlık, MHP, Kastamonu, İhsangazi, Güncel
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