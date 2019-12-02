Son Dakika Haberleri: İhsangazi Belediyesinden altyapı ve yol çalışması
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İhsangazi Belediyesinden altyapı ve yol çalışması

6 saat önce

İhsangazi Belediyesinin altyapı yol çalışmalarına hız verildiği bildirildi.

İhsangazi Belediyesinden altyapı ve yol çalışması, System.String[]

İhsangazi Belediyesinin altyapı yol çalışmalarına hız verildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Hayati Sağlık, dört mahallenin kanalizasyon sorununu hallettiklerini iki mahallenin de yollarında genişletme ve kumlama çalışmasının tamamlandığını belirtti.

Sağlık, genişletilen yollarda kilitli taş uygulamasının yapılacağını kaydetti.

Hayati Sağlık, İhsangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:30 Kaynak: AA
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