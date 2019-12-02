İhsangazi Belediyesinden altyapı ve yol çalışması

İhsangazi Belediyesinin altyapı yol çalışmalarına hız verildiği bildirildi.

Belediye Başkanı Hayati Sağlık, dört mahallenin kanalizasyon sorununu hallettiklerini iki mahallenin de yollarında genişletme ve kumlama çalışmasının tamamlandığını belirtti.

Sağlık, genişletilen yollarda kilitli taş uygulamasının yapılacağını kaydetti.