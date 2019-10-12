Son Dakika Haberleri: İhsangazi'de TOKİ Camisi ibadete açıldı
Son Dakika Güncel İhsangazi'de TOKİ Camisi ibadete açıldı

İhsangazi'de TOKİ Camisi ibadete açıldı

28 dakika önce

İhsangazi İlçesinde yapımı tamamlanan TOKİ Camisi ibadete açıldı.

İhsangazi'de TOKİ Camisi ibadete açıldı, System.String[]

İhsangazi İlçesinde yapımı tamamlanan TOKİ Camisi ibadete açıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan açılış programda Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

TOKİ Camisİ'inin açılışına Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz ile ilçe Kaymakam Vekili Kemal Balaban, İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, İl Müftüsü Ahmet Süzen, İlçe Müftüsü Tahir Erçin, kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz burada yaptığı konuşmada, "Camimizin ilçemize ve İhsangazililere hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

İlçede 15 dönüm arazi üzerinde 110 daireden oluşan ve altı ay önce tamamen kullanıma açılan TOKİ bloklarında 150 kişi kapasiteli caminin yanı sıra birde ufak ticaret merkezi bulunuyor.

Yaşar Karadeniz, Kastamonu, İhsangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 04:38 Kaynak: AA
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