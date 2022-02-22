İhsangazi Kaymakamı Coşkun, Türkiye şampiyonu Ayvacı'yı tebrik etti - Son Dakika

İhsangazi Kaymakamı Mesut Coşkun, Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda yıldızlar kategorisinde birinci olan Beytullah Ayvacı'yı tebrik etti.

Coşkun, İhsangazi Şehit Orhan Karaçam Çok Programlı Anadolu Lisesi öğrencisi Beytullah Ayvacı'yı makamında ağırladı.

Ayvacı'ya çeşitli hediyeler veren Coşkun, Bulgaristan'daki düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda başarılar diledi.