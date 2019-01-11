İhsangazi Müftülüğünden Yemen'e Destek

KASTAMONU( AA) - İhsangazi
Müftülüğünün öncülüğünde Yemen
halkına yardım amacıyla program düzenlendi.
İhsangazi Kaymakam Vekili Muhammed Öztaş, ilçedeki bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Yemen halkının içinde bulundukları zor durumdan bir an evvel kurtulmaları için dua ettiklerini söyledi.
Öztaş, programa katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.
İlçe Müftüsü Tahir Erçin de programa katılanlardan kişi başı 15 lira aldıklarını dile getirerek, toplanan paranın Türkiye
Diyanet Vakfının Yemen halkına yardım amaçlı açtığı hesaba aktarılacağı kaydetti.
Programa Belediye Başkanı Zühtü Danacı
, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.