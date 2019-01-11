Son Dakika Haberleri: İhsangazi Müftülüğünden Yemen'e Destek

İhsangazi Müftülüğünden Yemen'e Destek

1 saat önce

KASTAMONU( AA) - İhsangazi Müftülüğünün öncülüğünde Yemen halkına yardım amacıyla program düzenlendi.

İhsangazi Müftülüğünden Yemen'e Destek, System.String[]
KASTAMONU( AA) - İhsangazi Müftülüğünün öncülüğünde Yemen halkına yardım amacıyla program düzenlendi.

İhsangazi Kaymakam Vekili Muhammed Öztaş, ilçedeki bir restoranda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, Yemen halkının içinde bulundukları zor durumdan bir an evvel kurtulmaları için dua ettiklerini söyledi.

Öztaş, programa katkı sunan ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

İlçe Müftüsü Tahir Erçin de programa katılanlardan kişi başı 15 lira aldıklarını dile getirerek, toplanan paranın Türkiye Diyanet Vakfının Yemen halkına yardım amaçlı açtığı hesaba aktarılacağı kaydetti.

Programa Belediye Başkanı Zühtü Danacı, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:12 Kaynak: AA

İhsangazi, Yemen, Güncel
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