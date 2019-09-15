Son Dakika Haberleri: "İhsangazi Siyez ve Sepetçioğlu Festivali"
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"İhsangazi Siyez ve Sepetçioğlu Festivali"

1 saat önce

Kastamonu'da düzenlenen "İhsangazi Siyez ve Sepetçioğlu Festivali" kapsamında şarkıcı Hamiyet, sevenleriyle bir araya geldi.

Kastamonu'da düzenlenen "İhsangazi Siyez ve Sepetçioğlu Festivali" kapsamında şarkıcı Hamiyet, sevenleriyle bir araya geldi.

Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit Buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla bu yıl 14'üncüsü düzenlenen "İhsangazi Siyez ve Sepetçioğlu Festivali" devam ediyor.

Gün içerisinde yapılan güreş müsabakalarının ardından şarkıcı Hamiyet, ilçede sevenleriyle buluştu. Yoğun ilgi gösterilen konserde sanatçı, sevilen şarkılarını seslendirdi.

İhsangazi Belediyesinin organizesinde gerçekleştirilen gecenin sonunda Belediye Başkanı Hayati Sağlık tarafından Hamiyet'e siyezden yapılan çeşitli yöresel ürünler hediye edildi.

Kastamonu, İhsangazi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 11:40 Kaynak: AA
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