Geçmişi 10 bin yıl öncesine dayanan ve "Hitit buğdayı" olarak da bilinen siyez buğdayının tanıtımına katkı sağlamak amacıyla Kastamonu'da 14'üncüsü düzenlenen "İhsangazi Siyez ve Sepetçioğlu Festivali" sona erdi.

Araştırmalara göre 14 kromozomdan oluşan ve yaklaşık 20 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen siyez buğdayının tanıtımı amacıyla İhsangazi ilçesinde düzenlenen festival, Sepetçioğlu Osman Efe konulu sunumla tamamlandı.

İhsangazi Belediye Başkanı Hayati Sağlık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, festivali güzel bir şekilde tamamladıklarını belirtti.

Katılımın yüksek olduğunu söyleyen Sağlık, "İhsangazi'ye özgü organik siyezimizi dünyaya duyurma konusundaki çalışmalarımız festival ile sınırlı kalmayacak. Yıl içinde çeşitli etkinlikler yapacağız." diye konuştu.