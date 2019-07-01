İhsaniye Barajı'nın bu yıl bitirilmesi hedefleniyor
1 saat önce
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli'de inşa edilen İhsaniye Barajı'nın bu yıl bitirilmesinin hedeflendiği bildirildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:23
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli
'de inşa edilen İhsaniye
Barajı'nın bu yıl bitirilmesinin hedeflendiği bildirildi.
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