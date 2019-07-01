Son Dakika Haberleri: İhsaniye Barajı'nın bu yıl bitirilmesi hedefleniyor
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İhsaniye Barajı'nın bu yıl bitirilmesi hedefleniyor

1 saat önce

DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli'de inşa edilen İhsaniye Barajı'nın bu yıl bitirilmesinin hedeflendiği bildirildi.

İhsaniye Barajı'nın bu yıl bitirilmesi hedefleniyor , System.String[]
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından Kocaeli'de inşa edilen İhsaniye Barajı'nın bu yıl bitirilmesinin hedeflendiği bildirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 11:23 
İhsaniye, Kocaeli, Ekonomi
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