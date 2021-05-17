İhsaniye Belediyesi bir aracını engelli ve yaşlı vatandaşlara tahsis etti - Son Dakika

İhsaniye Belediyesi bir aracını engelli ve yaşlı vatandaşlara tahsis etti

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi, ilçe ile kent merkezi arasında toplu ulaşıma sağlayan bir aracın gerekli ekipmanlarını sağlayarak engellilerin kullanması için uygun hale getirdi. Araç engelli vatandaşların özellikle hastaneye gelip gitmelerinde kullanılacak.

İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, ilçede yaşayan engelliler için hastane ve özel ihtiyaçlarını karşılamak için bir aracın engelli aracı olarak temin edildiğini kaydetti. Türkmen, "Aracımız salı ve perşembe günleri Afyonkarahisar'a hastaneye gidiyor engelli vatandaşlarımızı götürüyor diğer günlerde burada ki hastaneye ve diğer özel ihtiyaçları varsa onlar için tahsis ettiğimiz şoförümüz ve özel aracımız var. Bu aracımız tamamen engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza da hizmet etmektedir. En büyük engelsizlik 'sevgidir' diyerek biz de sevgimizi katarak engelli vatandaşlarımızı da mutlu etmeye çalışıyoruz. Aracımız genelde hastane, rapor, ilaç yazımlarında ve evlerinden çıkamıyorlarsa alışveriş, maaş çekimleri gibi bu tür hizmetleri vermekte ve bizi her zaman istedikleri vakit arayabilirler sürekli onların hizmetindeyiz" dedi.