İhsaniye Belediyesi imar sorunu olan 400 vatandaş için harekete geçti - Son Dakika

İhsaniye Belediyesi imar sorunu olan 400 vatandaş için harekete geçti

05.02.2021 16:32

İhsaniye Belediyesi imar sorunu olan 400 vatandaş için harekete geçti İhsaniye'de yeni imar düzenlemesi yapıyorAfyonkarahisar İhsaniye Belediyesi tarafından imar planı tadilatı kararı alındı.

İhsaniye Belediyesi imar sorunu olan 400 vatandaş için harekete geçti

İhsaniye'de yeni imar düzenlemesi yapıyor

AFYONKARAHİSAR -Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi tarafından imar planı tadilatı kararı alındı. Buna göre ilçede imar planında hata olan ve bazılarının mağduriyet yaşadığı 400'e yakın vatandaşın arsaları ile ilgili imar planları tekrar gözden geçirilecek.

İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 1 Ocak itibari ile imar planlarında yaşanan sorunların çözülmesi için vatandaşlara duyuru ve telefon yoluyla ulaştıklarını ifade etti. Vatandaşlara tapuları ile birlikte belediyeye gelmelerini ve arsalarının imar planında bir sorun olup olmadığının sorgulatıldığını kaydeden Başkan Türkmen, "İhsaniyemiz'in imar planı yaklaşık 25-30 yıl öncesi yapılmış ve nüfus oldukça kalabalık düşünülerek yapılmış maalesef bizim nüfusumuzda belli zaten. Bu sorunlar, parklar, yeşil alanlar, okul alanları, sosyal tesisler ile ilgili bir takım sorunlar var. İhsaniye merkez ve Akören mahallesinde toplam 400 kişi dilekçe verdi 29 Ocak'ta müracaatları kapattık. Bu konuyla ilgili 3 mühendis firmasıyla görüşmeler yapıyoruz ve ön analizlerimizi yaptırdık. İlçemizde gerçekten imarlarımızda sorunlar var, bu tür sorunların bazıları tamamen kaldırılabilir bazılarının ise zararların minimuma indirebilmek için çalışmalar yaptık. Gerekli görüşmeleri yapıp ve bunu sonlandırmak istedik meclisimizle bu kararı aldık. Bir çok vatandaşımızın sorunlarını ortadan kaldıracağız, kaldıramadıklarımızın zararını minimuma indirmiş olacağız" dedi.

İhsaniye Belediyesi imar sorunu olan 400 vatandaş için harekete geçti
İhsaniye Belediyesi imar sorunu olan 400 vatandaş için harekete geçti
İhsaniye Belediyesi imar sorunu olan 400 vatandaş için harekete geçti
İhsaniye Belediyesi imar sorunu olan 400 vatandaş için harekete geçti

Karahisar, Türkmen, Ocak, imar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel İhsaniye Belediyesi imar sorunu olan 400 vatandaş için harekete geçti - Son Dakika


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