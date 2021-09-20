İhsaniye'de İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen tören ve açılan Eğitimde İyi Örnekler Sergisi ile kutlandı.

İlçe protokolünün katılımıyla düzenlenen programda öncelikle saygı duruşu yapıldı ve akabinde İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Aslan yaptı. Aslan konuşmasında öğrencilere, öğretmenlere ve velilere İlköğretim Haftası ile ilgili mesajlarını ileterek yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olması temennisinde bulundu. Programda daha sonra İhsaniye Anaokulu öğrencilerinin gösterisi, Bozhüyük Ortaokulu öğrencilerinin halk oyunları gösterisi izlendi. Şiirlerin okunmasının ardından 2020-2021 eğitim ve öğretim yılında gerçekleştirilen Eğitimde İyi Örnekler Projesi'nin sergi açılışı yapıldı. Dezavantajlı kesim uygulamaları, değerler eğitimi kategorisi, bilim sanat spor kategorisi, veli eğitimi kategorisi, yüz yüze, uzaktan eğitim uygulamaları ve akademik başarıyı artırma uygulamaları alanlarında dereceye giren projelerin sergisi protokol üyelerinin tarafından gezildi ve program sona erdi. - AFYONKARAHİSAR