İhsaniye ilçesinden alkışlanacak hareket - Son Dakika

İhsaniye ilçesinden alkışlanacak hareket

26.11.2020 13:42

- İhsaniye ilçesinden alkışlanacak hareket İlçe sakinlerinin tamamı hafta sonu uygulanan kısıtlamaya uydu, kolluk kuvvetleri hiçbir kısıtlamayı ihlal cezası yazmadı 28 bin nüfuslu ilçede 682'si temaslı olmak üzere 286 korona virüs pozitif vaka görüldü Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde...

- İhsaniye ilçesinden alkışlanacak hareket

İlçe sakinlerinin tamamı hafta sonu uygulanan kısıtlamaya uydu, kolluk kuvvetleri hiçbir kısıtlamayı ihlal cezası yazmadı

28 bin nüfuslu ilçede 682'si temaslı olmak üzere 286 korona virüs pozitif vaka görüldü

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına bütün ilçe sakinleri riayet ederken, ilçedeki kimseye kolluk kuvvetleri tarafından kısıtlamayı ihlal ettikleri için ceza yazılmadı. Yaklaşık 28 bin nüfuslu ilçede ayrıca 682'si korona virüs (Covit-19) temaslı olmak üzere 286 pozitif vaka olduğu öğrenildi.

Nüfusu 28 bin olan ilçede geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına İhsaniye halkının tamamı uyarak örnek bir davranış gösterdi. Yurt genelinde olduğu gibi İhsaniye'de de uygulanan kısıtlamada vatandaşlara kısıtlamayı ya da kuralları ihlal ettikleri için polis ve jandarma tarafından her hangi bir işlem uygulanmadı.

Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulunan Kaymakam Semih Doğanoğlu, kurallara uydukları için vatandaşlara teşekkür ederek, "Geçtiğimiz hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında ilçemizde vatandaşlarımızın hepsi uydu ve hiçbir vatandaşımıza kolluk kuvvetleri tarafından işlem yapılmadı. Bu anlamda ilçe sakinlerimize teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızındın aynı hassasiyeti bundan sonra çıkabilecek kısıtlamalarda da bekliyoruz çünkü vatandaşlarımızın sağlığı bizim için çok önemli" diye konuştu.

Nüfusun yüzde 10'nun da pozitif vaka görüldü

İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, ilçedeki korona virüs vakalarını paylaşarak 28 bin nüfusa rağmen ilçede sadece 286 pozitif vakanın olduğunu kaydetti. Vatandaşların düğün ve cenaze gibi toplu etkinliklerden uzak durmaları konusunda uyarılarda bulunan Türkmen şunları söyledi:

"Bizin İhsaniye'de hafta sonu yapılan kısıtlamada halkımızın tamamı kurallara riayet etti. Temaslı sayımız 682, pozitif sayımız ise 286. 28 bin nüfusumuz var bu da yaklaşık yüzde 10 yapıyor. Ama bu kısıtlamalar ile birlikte alınan tedbirler doğrultusunda, belde belediye başkanlarımız ile Kaymakamlık öncülüğünde birlikte çalışıyoruz ve inşallah bu hafta sonu sayının daha çok düşeceğine inanıyoruz biz. İhsaniye halkının duyarlı davranışından dolayı tekrar teşekkür ediyorum. Düğün, nişan, kız isteme, taziye ya da mevlid gibi programları evlerinden yapsınlar. Evde kalalım ve sağlıklı kalalım.

İhsaniye ilçesinden alkışlanacak hareket
İhsaniye ilçesinden alkışlanacak hareket
İhsaniye ilçesinden alkışlanacak hareket
İhsaniye ilçesinden alkışlanacak hareket
İhsaniye ilçesinden alkışlanacak hareket

İhsaniye, Jandarma, Polis, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İhsaniye ilçesinden alkışlanacak hareket - Son Dakika


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