İhsaniye ilçesini sessize bürüdü - Son Dakika

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle "Tam Zamanlı Sokağa Çıkma Kısıtlaması" ülke genelinde olduğu gibi Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde de başladı.

17 Mayıs Pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek uygulamanın başlamasıyla ilçe adeta sessize büründü. Vatandaşlar alışverişlerini gündüz saatlerinde gerçekleştirirken saat 19: 00'dan itibaren ise evlerine kapandı.

Kolluk kuvvetleri denetimlerini arttırdı

Kısıtlamasının başlamasının ardından polis ve jandarma ekipleri denetimlere başlarken, yetkililer denetimlerin sık sık aralıklarla devam edeceğini belirtti. Tam zamanlı sokağa çıkma kısıtlaması süresince bakkal, market, manav, kasap, kuruyemişçi ve tatlıcılar 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Restoran, pastane gibi yerler ise sadece paket servis şeklinde hizmet verecekler. Çiftçiler, Bitki koruma Ürünleri Bayilerinin Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmasından dolayı ihtiyaçlarını çiftçi belgeleriyle kendilerine en yakın bayilerden karşılayabilecekler. - AFYONKARAHİSAR