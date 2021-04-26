İhsaniye Kavşağı yeniden düzenlendi - Son Dakika

Konya Büyükşehir Belediyesi, günlük ortalama 41 bin aracın kullandığı İhsaniye Kavşağı'nda düzenleme çalışması yaparak trafikte bekleme süresini azalttı.

Belediyeden yapılan açıklamada, bu çalışmayla kavşakta trafiğin rahatladığı, karbon salınımı azalarak her gün 31 ağacın doğaya kazandırıldığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şu ifadeleri kullandı:

"Pandemi sürecinde şehrimizin trafik akışını sağlayan kavşaklarımızda düzenlemelerimize devam ediyoruz. Bu kapsamda İhsaniye Kavşağı'nda yakın zaman diliminde başlatmış olduğumuz düzenleme çalışmalarını tamamladık. Günlük ortalama 41 bin aracın kullandığı İhsaniye Kavşağı'nda yaptığımız düzenleme ile karbon salınımını azaltarak her gün 31 ağacımızı doğaya kazandırmış olacağız. Vatandaşlarımızın göstermiş olduğu anlayıştan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah proje ve planlarımız doğrultusunda şehrimizin trafiğini daha akıcı hale getireceğiz."