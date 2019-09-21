Son Dakika Haberleri: İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden aşure etkinliği
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İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden aşure etkinliği

27 dakika önce

Afyonkarahisar'ın İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Muharrem ayı dolayısıyla aşure hazırladı.

İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden aşure etkinliği, System.String[]

Afyonkarahisar'ın İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Muharrem ayı dolayısıyla aşure hazırladı.


Afyonkarahisar İhsaniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Toplantı Salonunda gerçekleştirilen etkinliğe ilgi oldukça fazlaydı. Okul öğretmen ve öğrencilerinin birlikte hazırladığı aşurenin ikramı ise protokol üyeleri kendi elleri ile yaptı. Aşure programının geleneksel hale geldiğini belirten Okul Müdürü Lokman Özkul; "Her sene aşure etkinliğini gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Burada öğrencilerimize, ilçe halkına, ilçelerimizde ki okullarımızdaki öğrencilerimize, bu şekilde aşureyi ikram ediyoruz. Malum aşure ayı paylaşma ayıdır, birlik beraberliktir, yardımlaşma dayanışmadır. Biz de bu paylaşma kısmını bugün itibariyle gerçekleştirdik. Bugün ki programımıza katılanlara misafirlerimize ve Özgül Termal'e desteklerinden dolayı teşekkür ederim" dedi.


Program hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

Anadolu Lisesi, İhsaniye, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 04:25 Kaynak: İHA
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