İhsaniye'de bin çil keklik doğaya salındı - Son Dakika
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İhsaniye'de bin çil keklik doğaya salındı

15.09.2022 16:18
İhsaniye'de bin çil keklik doğaya salındı

İhsaniye'ye bağlı Döğer Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Şuhut Keklik Üretme Merkezi görevlileri tarafından bin çil keklik doğaya salındı.

İhsaniye'ye bağlı Döğer Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ve Şuhut Keklik Üretme Merkezi görevlileri tarafından bin çil keklik doğaya salındı.

Döğer Belediye Başkanı Mehmet Demirel, sünelerin doğal düşmanı olan kekliklerin keneyle mücadelede önemli rol üstlendiklerini kaydetti.

Keklikleri doğaya salarak, bir nevi tarımsal mücadeleye de başladıklarını Demirel, "Bu anlamda özellikle bir tahıI zararlısı olan süneyle mücadelede keklik çok önemli roller üstleniyor. Aynı zamanda keneyle mücadelede de keklik onları yiyerek doğadaki kene zararlısının da azalmasına katkı sağlıyor. Burada avcılara büyük iş düşüyor. Çil keklik salımı yapılan alanlarda 3 yıl boyunca av yasağı var." dedi.

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Kaynak: AA

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, Mehmet Demirel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İhsaniye'de bin çil keklik doğaya salındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İhsaniye'de bin çil keklik doğaya salındı - Son Dakika
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