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İhsaniyeli üreticiler iftarda buluştu

1 saat önce

Denizbank İhsaniye Şube Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren üreticilere iftar verdi.

İhsaniyeli üreticiler iftarda buluştu, System.String[]
Denizbank İhsaniye Şube Müdürlüğü, ilçede faaliyet gösteren üreticilere iftar verdi.

Bir otelde düzenlenen iftar yemeğinde tarım sektörüne yönelik değerlendirmelerde bulunan Denizbank Marmara Bölge Müdürü Burak Bozkaya, tarımı milli mesele olarak gördüklerini ve üreticilerin ihtiyaçlarını en iyi anlayan banka olarak hizmet vermeye çalıştıklarını söyledi.
Bozkaya, "Artık geleneksel hale gelen iftar yemeklerimizde bölgemizin tarıma yön veren isimleriyle bir araya gelmekten, ramazan ayının bereketini birlikte yaşamaktan mutluluk duyuyoruz. Ülkemiz nüfusunun büyük bir kısmının geçimini sağladığı tarımın bereketini paylaşmak, üreticimizin geleceğe umutla bakmasına destek olmak her zaman en öncelikli hedefimiz. Çiftçilerimize en iyi hizmeti verebilmek için tüm gücümüzle faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kulandı.
İftar programına Denizbank İhsaniye Şube Müdürü Fatih Demiralay, İhsaniye Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Küçük, köy muhtarları ile çok sayıda çiftçi katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:12 Kaynak: AA
Marmara, İhsaniye, Denizbank, Güncel
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