İhsaniyeliler İzmir için tek yürek oldu - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın İhsaniye Kaymakamlığı tarafından İzmir'de meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan gıda ve battaniyeden oluşan yardım malzemeleri afet bölgesine gönderildi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından İhsaniye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı (SYDV) tarafından afetzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında kuru gıdadan oluşan yardım kolisi ve battaniyeler toplandı. İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, yardım kampanyasında toplanan malzemelerin afetzedelere hızla ulaştırılacağını kaydederek şunları söyledi:

"30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen deprem felaketi neticesinde depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına bizde İhsaniye SYDV bünyesinde yardım kampanyası düzenledik. Bu kampanya neticesinde ilçemizde bulunan vatandaşlarımızın desteğini gördük. 60 kadar kullanılmamış battaniye 55 gıda kolisi 30 civarı da muhtelif yardımlar yapıldı. Ben özellikle muhtarlarımıza kamu kurumlarımızda görev yapan personellerimize sosyal dayanışma yardımlaşma kuruluşumuza, belediyemize ve tüm vatandaşlarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim."

Öte yandan yardım kampanyasında toplanan yardımlar kamyonete yüklenerek İzmir'e doğru yola çıktı. - AFYONKARAHİSAR